Последний месяц уходящего года сулит пока не так много изменений. Некоторые касаются вступления в силу новых стандартов и техрегламентов. Также обновится список «тунеядцев», и неработающие без уважительных причин заплатят больше за коммунальные услуги. Вновь подорожают сигареты, а улететь в Москву можно будет из Гродно.

Какие ещё изменения грядут в жизни белорусов, в том числе случчан, с 1 декабря 2021 года, смотрите в обзоре «Кур'ера».

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Останется месяц, чтобы обменять старые купюры

Обменять старые купюры, которые были в ходу до деноминации, можно до 31 декабря 2021 года. С 1 января 2022-го банкноты образца 2000 года будут считаться недействительными. Обменять неденоминированные деньги можно только в одном месте — в кассах Нацбанка на ул. Толстого, 6 в Минске.

Подорожают сигареты

С 1 декабря вновь подорожают сигареты. Это происходит почти каждый месяц. «Табак-инвест» на 4−10 копеек повышает цены на некоторые виды сигарет LD, Monte Carlo, Camel, Winston, Richmond, Sobranie. На 10−25 копеек станут дороже некоторые виды Richmond, Aroma Rich, Kiss.

Обновится список «тунеядцев»

Электронная база граждан, не занятых в экономике, пересматривается один раз в три месяца. Последние изменения были внесены в сентябре, очередное обновление должно произойти в декабре. Потом «тунеядцам», у которых есть в собственности жильё, придётся оплачивать по полным тарифам отопление, горячую воду и газоснабжение.

Начнут штрафовать за летнюю резину

С 1 декабря автомобилисты должны заменить на своих машинах летнюю резину на зимнюю. Эта дата предусмотрена в ПДД. Хотя лучше это сделать, ориентируясь на погоду, а не на календарь. Если не «переобуть» авто, то 1 с декабря за такое нарушение грозит предупреждение или штраф до 0,5 базовой величины (сейчас это 14,5 рубля).

Обновят госстандарты

С 1 декабря 2021 года вводятся в действие госстандарты в лёгкой промышленности, устанавливающие методы определения кашемира, шерсти, других волокон животного происхождения и их смесей в текстиле. Эти стандарты применимы для подтверждения соответствия состава текстильных материалов и изделий, сведения о котором указываются в маркировке продукции.

Детские площадки

С 1 декабря будут по-новому следить за безопасностью детских площадок в Беларуси. Изменения произойдут согласно техрегламенту. В соответствие с ТР ЕАЭС 042/2017 должны привести обслуживание и эксплуатацию детского игрового оборудования. Это включает контроль технического состояния, контроль соответствия требованиям безопасности, а также техобслуживание и ремонт. Оборудование, не отвечающее требованиям безопасности и (или) с истекшим сроком службы, утилизируют. На каждой площадке появится информационный стенд.

Новый рейс из Гродно в Москву

Прямой рейс из Гродно в Москву 2 декабря запускает российская авиакомпания Nordwind. Рейсы будут выполняться три раза в неделю: по понедельникам, четвергам и субботам. На дорогу в одну сторону надо будет потратить 1 час 50 минут. На сайте Nordwind можно найти билеты в обе стороны с вылетом из Гродно за 57 евро, из Гомеля поездка обойдётся уже в 70 евро.

Шины придётся маркировать

С 1 декабря маркировке средствами идентификации будут подлежать новые шины и покрышки пневматические резиновые. По постановлению Совмина Беларуси «О подлежащих маркировке товарах» реализация остатков шин после 1 декабря 2021 года разрешается только после её маркировки. Остатки шин должны быть промаркированы до 1 апреля 2022 года.

Изменится ГОСТ по детским краскам

1 декабря 2021 года в Беларуси начнёт действовать новая редакция ГОСТ EN 71−7-2021 «Игрушки. Требования безопасности. Часть 7. Краски для рисования пальцами. Технические требования и методы испытаний». В новом стандарте уточнены требования к веществам, применяемым в пальчиковых красках, есть перечень классов опасности веществ, которые запрещены при производстве. Стандарт также дополнен новыми требованиями к упаковке и маркировке.