Молитва в День рождения. Как в Слуцке почтили память генерала армии Иссы Плиева

Короткой молитвой почтили память Иссы Плиева, дважды Героя Советского Союза, кавалериста. Именно в этот день, 25 ноября, 98 лет назад родился будущий генерал армии, который в 1944 году освобождал Слуцк от фашистов, стал Героем Монгольской Народной Республики и командовал Группой советских войск на Кубе во время Карибского кризиса.



Короткий молебен прошёл возле памятной доски Иссе Плиеву. Мемориальный знак закреплён на стене здания СУ-55, расположенного на улице, названной именем генерала-освободителя.

Напомним, что автором идеи и создателем мемориальной доски является случчанин Василий Мирошниченко. Её торжественное открытие состоялось в Слуцке 30 июня 2020 года. В этот день отмечалось освобождение Слуцка и на торжественную церемонию открытия памятной доски пришли председатель и работники Слуцкого райисполкома, а также приехали начальник УВД Миноблисполкома Александр Ковальчук (который родом из Слуцкого района и окончил в Слуцке среднюю школу), а также Юрий Караев, который на тот момент был министром внутренних дел Беларуси (земляк генерала Плиева).

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Исса Плиев родился 25 ноября 1903 года в осетинском селе Старый Батакоюрт в очень бедной многодетной семье. Подробно о нём можно почитать в Википедии. Через два года будет отмечаться 100-летие со дня рождения Героя.

«За державу будет обидно, если после такого торжественного открытия в прошлом году имя генерала тут же забудут. Слуцк каждый год празднует День Победы, День освобождения Слуцка (30 июня), День Независимости. Мне кажется, будет неправильным, если в какой-нибудь из этих праздничных дней имя Иссы Плиева не будут вспоминать во время общегородских мероприятий. И в целом хотелось, чтобы в Слуцке местные власти содействовали проведению хотя бы небольших торжественных церемоний на этом месте», — сказал в беседе с корреспондентом «Кур'ера» Василий Мирошниченко, автор мемориальной доски.

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