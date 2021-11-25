Учёные открыли новый штамм COVID-19. Он оказался устойчивым к вакцине

Британские учёные сообщили об открытии нового штамма COVID-19 под названием B.1.1.529. Он характеризуется повышенным уровнем заражения, а также довольно устойчив к вакцинам и распознаванию антителами, пишет Onliner.

Пока зафиксировано десять случаев заражения B.1.1.529. Все они обнаружены в Южной Африке. По словам учёных, новый штамм COVID-19 содержит в себе 32 мутации, которые значительно затрудняют реакцию иммунных клеток на патоген.

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Пока вирусологи не знают, чего ожидать от «новинки». Это может быть лишь небольшой всплеск B.1.1.529, который не станет стремительно распространяться. Если же количество случаев обнаружения штамма вырастет, то появится очень серьёзный повод для беспокойства.