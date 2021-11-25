Газета «Інфа-Кур'ер» ищет редактора сайта! Что мы требуем и можем дать взамен

Газета «Інфа-Кур'ер» ищет редактора сайта. Пока на время для замены сотрудника, уходящего в декретный отпуск.

Мы обеспечим будни, полные эмоций, приключений, и новые знакомства (не всегда приятные). Стабильный и тёплый коллектив. Помощь, поддержку, обучение. Мотивацию (иногда деньгами, иногда сладостями или дружеским похлопыванием по плечу). А ещё уютный офис в центре города.

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Мы ищем настоящего трудягу, который будет властвовать над сайтом kurjer.info и соцсетями издания, который будет любить их, как любим мы, защищать от нашествия безграмотности, кормить свежими инфоповодами, наполнять контентом до краёв, растить и развивать!

Требования:

любить Слуцк, дышать им;

быть небезразличным к делу, не представлять жизнь без него;

вместе с командой придумывать новые идеи и воплощать их в жизнь;

в творческом отношении отличать род от падежа, разговорный стиль от публицистического, а также рерайт от репоста.

Очень важно быть филологом, журналистом, фотографом, немного маркетологом. Всё это приветствуется, но не требуется. Поэтому не спешите отказываться!