Газета «Інфа-Кур'ер» ищет редактора сайта! Что мы требуем и можем дать взамен

Газета «Інфа-Кур'ер» ищет редактора сайта. Пока на время для замены сотрудника, уходящего в декретный отпуск.
Мы обеспечим будни, полные эмоций, приключений, и новые знакомства (не всегда приятные). Стабильный и тёплый коллектив. Помощь, поддержку, обучение. Мотивацию (иногда деньгами, иногда сладостями или дружеским похлопыванием по плечу). А ещё уютный офис в центре города.
Мы ищем настоящего трудягу, который будет властвовать над сайтом kurjer.info и соцсетями издания, который будет любить их, как любим мы, защищать от нашествия безграмотности, кормить свежими инфоповодами, наполнять контентом до краёв, растить и развивать!
Требования:
- любить Слуцк, дышать им;
- быть небезразличным к делу, не представлять жизнь без него;
- вместе с командой придумывать новые идеи и воплощать их в жизнь;
- в творческом отношении отличать род от падежа, разговорный стиль от публицистического, а также рерайт от репоста.
Очень важно быть филологом, журналистом, фотографом, немного маркетологом. Всё это приветствуется, но не требуется. Поэтому не спешите отказываться!
Свои предложения можно адресовать на info@kurjer.info, тел. для справок: (8029) 329 29 34, (801 795) 2 05 05, 2 91 92.