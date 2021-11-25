В Беларуси на полгода продлевается срок действия справок и иных документов. Вот почему

В Беларуси в очередной раз продлевается срок действия справок и иных документов, выданных гражданам и юрлицам при осуществлении административных процедур. Это делается для того, чтобы предупредить распространение коронавируса. Соответствующий указ № 454 Александр Лукашенко подписал 23 ноября, сообщает БЕЛТА.

Документом вносятся изменения в указ от 25 ноября 2020 года № 442 «О продлении срока действия документов». Так, документы, срок действия которых истекает в период с 10 ноября 2021 года по 26 марта 2022 года, будут действительны ещё 6 месяцев. Перечень таких документов установлен правительством.

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В течение указанных 6 месяцев граждане с учётом складывающихся жизненных обстоятельств и эпидемиологической обстановки в удобное для них время могут обратиться за новым документом. Например, если срок действия паспорта истекает 1 декабря и не продлевался ранее, то он будет продлён автоматически до 1 июня 2022 года.