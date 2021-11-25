Впервые в Слуцке «Ожившие динозавры»

ТОЛЬКО с 26 ноября по 12 декабря в ТЦ «Маяк» (2-й этаж, помещение бывшей пиццерии) — интерактивный ДИНОПАРК «Ожившие динозавры»!
В ДИНОПАРКЕ АНИМАТРОННЫЕ (РОБОТИЗИРОВАННЫЕ) динозавры двигаются, издают звуки, моргают и дышат, тем самым погружая вас в доисторический мир.
Вы не только можете увидеть оживших доисторических рептилий, но и узнать подробности их существования. При каждом экспонате есть детальное описание.
Это мероприятие идеально подойдёт для отдыха всей семьёй!
Динозавры ждут вас в будние дни с 11 до 19 часов, в выходные дни с 11 до 20 часов по адресу: г. Слуцк, ул. Парижской Коммуны, 2 — 1 (2-о этаж, помещение бывшей пиццерии).
Стоимость билетов
- В будние дни:
взрослый — 7 руб.,
детский (от 3 до 16 лет) — 6 руб.;
- В выходные дни:
взрослый — 8 руб.,
детский (от 3 до 16 лет) — 7 руб.
Бесплатно: дети до 3 лет, дети-инвалиды (льготы предоставляются только при предъявлении подтверждаюших документов).
Дети до 7 лет только в сопровождении родителей!
- Аттракцион «Поездки на динозаврах» — 5 руб.
- Аттракцион виртуальной реальности «Прогулки с динозаврами» — 3 руб.
- Призовой аттракцион «Angry Birds» — 5 руб.
Спешите в Динопарк всей семьёй за отличным настроением!
Справки по телефонам: +375 (29) 822−66−46; +375 (29) 582−66−00
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