Впервые в Слуцке «Ожившие динозавры»

ТОЛЬКО с 26 ноября по 12 декабря в ТЦ «Маяк» (2-й этаж, помещение бывшей пиццерии) — интерактивный ДИНОПАРК «Ожившие динозавры»!

В ДИНОПАРКЕ АНИМАТРОННЫЕ (РОБОТИЗИРОВАННЫЕ) динозавры двигаются, издают звуки, моргают и дышат, тем самым погружая вас в доисторический мир.

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Вы не только можете увидеть оживших доисторических рептилий, но и узнать подробности их существования. При каждом экспонате есть детальное описание.

Это мероприятие идеально подойдёт для отдыха всей семьёй!

Динозавры ждут вас в будние дни с 11 до 19 часов, в выходные дни с 11 до 20 часов по адресу: г. Слуцк, ул. Парижской Коммуны, 2 — 1 (2-о этаж, помещение бывшей пиццерии).

Стоимость билетов

В будние дни:

взрослый — 7 руб.,

детский (от 3 до 16 лет) — 6 руб.;

взрослый — 7 руб., детский (от 3 до 16 лет) — 6 руб.; В выходные дни:

взрослый — 8 руб.,

детский (от 3 до 16 лет) — 7 руб.

Бесплатно: дети до 3 лет, дети-инвалиды (льготы предоставляются только при предъявлении подтверждаюших документов).

Дети до 7 лет только в сопровождении родителей!

Аттракцион «Поездки на динозаврах» — 5 руб.

Аттракцион виртуальной реальности «Прогулки с динозаврами» — 3 руб.

Призовой аттракцион «Angry Birds» — 5 руб.

Спешите в Динопарк всей семьёй за отличным настроением!

Справки по телефонам: +375 (29) 822−66−46; +375 (29) 582−66−00

ООО «Ферма Добра» УНП 491 332 976