Цифра дня. Сколько человек стоит в очереди на социальное жильё в Слуцке

По состоянию на 1 ноября 2021 года в очереди на получение социального жилья стоял 401 случчанин. Об этом «Кур'еру» сообщила Вероника Трунова, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Слуцкого райисполкома.

В ТЕМУ. Новый год в новых квартирах. Случчане получили ключи от квартир в социальном доме на Магистральной

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Напомним, «Кур'ер» рассказывал историю Нины Симак, дом которой ещё 12 лет назад признали непригодным для проживания. Одинокая 72-летняя женщина говорила, что боится замёрзнуть зимой в таком жилище. С 2009 года она стоит на льготной очереди для получения социального жилья. Прошлую зиму случчанка провела в приюте, потому что не могла протопить жилище, а весной вернулась домой.