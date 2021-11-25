В Испании всплыла затопленная 30 лет назад деревня-призрак

В Испании из-за резкого падения уровня воды в водохранилище на суше оказалась затопленная в 1992 году деревня Асередо. На дне искусственного озера видны руины каменных домов и заборов, дороги и ржавые машины.

Угроза исчезновения нависла над деревней, когда в 1968 году Испания и Португалия договорились о строительстве плотины Линдозо на общей реке Лима. Для этого нужно было затопить населённые пункты по её берегам и переселить людей.

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Вначале жители Асередо — 120 человек — не хотели уезжать. Со временем власти убедили их взять компенсацию от португальской гидроэнергетической компании, и 70 домов ушли на дно.

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