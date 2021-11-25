В Слуцкой больнице работает пять «ковидных» отделений. Шестое недавно закрыли из-за уменьшения количества случаев COVID-19. Об этом «Кур'еру» сообщил Алексей Стружинский, заместитель главного врача Слуцкой ЦРБ по медицинской части. Он также рассказал про заболеваемость, вакцинацию, плановую помощь и ремонт.

Алексей Стружинский пояснил «Кур'еру», что поскольку в том корпусе, где располагалось 6-е отделение, ещё находятся «ковидные» больные, то на его площади пока никто не вернётся. Медики надеются, что, когда закроются оставшиеся «коронавирусные» отделения, все они заработают по своему прежнему профилю (до пандемии COVID-19. — Прим.ред.).

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На вопрос корреспондента, сколько сейчас коек выделено для больных коронавирусом, заместитель главного врача ответил: «Вся статистика предоставляется непосредственно пресс-службой Минздрава».

Что сейчас с заболеваемостью COVID-19

«По количеству заболевших пациентов идёт снижение в сравнении с тем, что было, — выходили на плато, — сказал Алексей Стружинский. — В публикациях в общем доступе и у нас, и у соседей, в том числе в России, пишут, что 4-я волна потихоньку идёт на спад.

Количество пневмоний уменьшается вместе со случаями коронавируса. Уже становится легче.

Будем надеяться, что люди, которые задумались о вакцинации против ковида, сделают прививки. Так они предотвратят новые случаи заражения.

Вакцинироваться можно в любой момент, но лучше это делать, когда идёт спад заболеваемости. Тогда и нагрузка на поликлинику меньше. И так делать прививку проще и безопаснее.

Все, кто нуждается в помощи, получают её в полном объёме. Нет такого, чтобы выбирали: этот будет жить, а этот — нет, потому что первому 40 лет, а второму — 70. И в 70, и в 80 лет госпитализировали в реанимацию и подключали к аппаратам, если это было необходимо".

Про вакцинацию

По словам заместителя главного врача, в наличии в Слуцкой больнице есть и российские, и китайская вакцины. Последняя рассчитана в первую очередь на беременных. Препарата «Спутник Лайт» (он используется для ревакцинации. — Прим. ред.) достаточно.

Алексей Стружинский отметил, что вакцинация в основном переносится случчанами нормально. Редко бывает повышение температуры тела.

«Хотелось, чтобы люди активно вакцинировались, — сказал заместитель главврача. — Если привьётся 80% населения, то станет проще жить, будет прерываться цепочка передачи вируса и возможность его мутации.

Если бы 100 лет назад было такое отношение, как сейчас, то все бы уже давно умерли от дифтерии, коклюша, кори и тех инфекций, которые выкашивали города. Все эти заболевания победили благодаря вакцинации».

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Про плановую помощь

Заместитель главного врача напомнил, что в больнице оказывают и плановую помощь. Единственное ограничение — госпитализацию проводят только с анализом ПЦР на COVID-19.

«Из-за перепрофилирования отделений под больных с коронавирусом объёмы плановой помощи несколько снижены. Но это не критично. Экстренная и неотложная помощь оказывается немедленно по показаниям, — сказал Алексей Стружинский. — Много врачей в поликлинике работают с инфекцией. Безусловно, они не могут принимать пациентов как терапевты в „чистой“ зоне».

Про ремонт инфекционного отделения и новое оборудование

Организации и предприятия Слуцкого района взяли шефство над больницей и выдели деньги на ремонт второго этажа инфекционного отделения. «Сделали современное европейское отделение. Потом отремонтируем первый этаж, по мере поступления средств», — сказал Алексей Стружинский.

Он также добавил, что Слуцкая ЦРБ обновляет и оборудование, например, получает мониторы, аппараты искусственной вентиляции лёгких. Если у каких-то медицинских устройств заканчивается срок эксплуатации, то их оперативно меняют.