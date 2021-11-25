Украина начала учения, Польша надеется на НАТО, а дети мигрантов впервые играли в снежки. Что известно о кризисе на границе утром 25 ноября

Миграционный кризис на границе Беларуси и Польши не заканчивается уже 18-й день. Что происходило всё это время, читайте здесь. В среду, 24 ноября, белорусская сторона обвинила польскую в применении автоматов, а польская — белорусскую — в участии в штурмах границы.

Что происходит в логистическом центре

Как рассказывает в своей текстовой трансляции Sputnik, первый снег был для мигрантов в новинку. Взрослые утеплялись в автолавке с одеждой, а дети научились играть в снежки и веселились.

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В полевую баню, которую построили возле центра 23 ноября, в среду пускали женщин и детей. Перед мытьём их осматривали медики, а после водных процедур они могли выбрать себе одежду из коробок с гуманитарной помощью. К 16 часам баню посетили чуть больше сотни человек, хотя планировалось больше. Процесс замедлился из-за того, что женщины долго выбирали «гуманитарку».

В одном из вагончиков, продающих еду, появилась новая услуга: можно зарядить пауэрбанк за 20 рублей. Мигранты просят дать им доступ к розеткам.

Также к временному жилищу мигрантов приезжали три автолавки.

В четверг днём из Минска планируют вывезти в Ирак более ста мигрантов.

Заявления в «верхах»

Погранохрана Польши сообщила, что возле пограничного заграждения больше нет стихийных лагерей мигрантов. «Если только где-то в глубине Беларуси», — сказала представительница ведомства. Также польская сторона заявила, что мигранты продолжают делать набеги на границу. Поляки обвиняют белорусские службы в том, что они контролируют эти атаки.

В свою очередь, Госпогранкомитет Беларуси пишет, что польские силовики продолжают травить газом мирных мигрантов, которые подходят к заграждению. Также ГПК обвинил поляков в том, что они в ночь на среду в каком-то месте границы «встретили беженцев автоматными очередями». Где это произошло и в какую сторону стреляли польские силовики, не уточняется.

Польша рассчитывает, что на её границу с Беларусью прибудут военные из других стран НАТО. Об этом заявил в среду представитель польского МИДа. Ещё он сказал, что британские солдаты уже прибыли.

Премьер-министр Польши в среду сказал, что страна не хочет вводить новые санкции против Беларуси и стремится предотвратить эскалацию.

Украина начала учения на своей территории, близкой к границе с Беларусью. Замысел учений в том, чтобы силовики отработали свои действия в случае, если миграционный кризис начнётся уже на белорусско-украинской границе.