БЖД назначила 67 дополнительных поездов на период новогодних и рождественских праздников

С 27 декабря 2021 года по 9 января 2022 года БЖД назначила 67 дополнительных поездов для перевозки пассажиров в дни рождественских и новогодних праздников. Об этом сообщил пресс-центр перевозчика.

В праздничные и предпраздничные дни поезда будут курсировать по наиболее востребованным у пассажиров маршрутам: Минск — Гомель, Минск — Брест, Минск — Витебск, Минск — Гродно, Минск — Могилёв, Минск — Пинск, Минск — Коммунары, Гродно — Орша — Коммунары.

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В БЖД напомнили, что купить билеты на поезда межрегиональных линий в пределах страны можно за 45 суток до отправления, а на поезда региональных линий бизнес-класса — за 20 суток до отправления.

Работа по назначению дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники будет продолжена, отметили в пресс-центре.