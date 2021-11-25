От 9 до 2500 рублей. Сколько стоят искусственные новогодние ёлки и сосны в Слуцке и интернете

До Нового года осталось 36 дней. Возможно, кто-то уже захотел нарядить праздничное дерево, а живые пока не продают… В четверг, 25 ноября, «Кур'ер» посмотрел цены на искусственные ёлки и сосны, которые предлагает местная торговля и один из крупных интернет-магазинов.
Стоимость искусственных ёлок и сосен в двух крупных магазинах Слуцка:
- 3 м — 536,38 руб.;
- 2,5 м — 195,85 руб.;
- 2,2 м —123,06 руб.;
- 2,1 м — от 220,53 до 600,6 руб.;
- 1,8 м — от 154,27 до 407,48 руб.;
- 1,5 м — от 96,77 до 207,76 руб.;
- 1,3 м — от 47,46 до 75,33 руб.;
- 1,2 м — от 112,09 до 151,79 руб.;
- 0,6 м — от 18,38 до 22,48 руб.;
- 0,3 м — 12,99 руб.
Стоимость искусственных ёлок и сосен в крупном интернет-магазине:
- 3 м — от 360 до 1690 руб.;
- 2,5 м — от 180,25 до 1678 руб.;
- 2,4 м — от 135 до 2543 руб.;
- 2,3 м — 1678 руб.;
- 2,2 м — от 132 до 1678 руб.;
- 2,1 м — от 135 до 1927,58 руб.;
- 2 м — от 119,96 до 283 руб.;
- 1,9 м — от 130 до 418 руб.;
- 1,8 м — от 73 до 1967 руб.;
- 1,7 м — от 100 до 199,2 руб.;
- 1,6 м — от 87,2 до 326 руб.;
- 1,5 м — от 50 до 1711 руб.;
- 1,4 м — от 64,32 до 159,2 руб.;
- 1,3 м — от 75 до 313 руб.;
- 1,2 м — от 10,87 до 791,89 руб.;
- 1,1 м — от 92 до 185 руб.;
- 1 м — от 33,38 до 165,96 руб.;
- 0,9 м — от 17 до 226,5 руб.;
- 0,8 м — от 45 до 116 руб.;
- 0,7 м — от 34 до 83 руб.;
- 0,6 м — от 25 до 198,7 руб.;
- 0,5 м — от 33,63 до 56,13 руб.;
- 0,35 м — от 9,14 до 16,8 руб.