От 9 до 2500 рублей. Сколько стоят искусственные новогодние ёлки и сосны в Слуцке и интернете

До Нового года осталось 36 дней. Возможно, кто-то уже захотел нарядить праздничное дерево, а живые пока не продают… В четверг, 25 ноября, «Кур'ер» посмотрел цены на искусственные ёлки и сосны, которые предлагает местная торговля и один из крупных интернет-магазинов.

Стоимость искусственных ёлок и сосен в двух крупных магазинах Слуцка:

3 м — 536,38 руб.;

— 536,38 руб.; 2,5 м — 195,85 руб.;

— 195,85 руб.; 2,2 м —123,06 руб.;

—123,06 руб.; 2,1 м — от 220,53 до 600,6 руб.;

— от 220,53 до 600,6 руб.; 1,8 м — от 154,27 до 407,48 руб.;

— от 154,27 до 407,48 руб.; 1,5 м — от 96,77 до 207,76 руб.;

— от 96,77 до 207,76 руб.; 1,3 м — от 47,46 до 75,33 руб.;

— от 47,46 до 75,33 руб.; 1,2 м — от 112,09 до 151,79 руб.;

— от 112,09 до 151,79 руб.; 0,6 м — от 18,38 до 22,48 руб.;

— от 18,38 до 22,48 руб.; 0,3 м — 12,99 руб.

Стоимость искусственных ёлок и сосен в крупном интернет-магазине: