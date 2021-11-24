«Добрая половина из ныне тут присутствующих не были бы таковыми»… Что пишут жители Слуцка про прививки в СССР и сейчас

Во вторник, 23 ноября, жительница Слуцка поделилась на сайте «Кур'ера» мнением о том, что в советское время люди относились к прививкам не так, как сейчас. Они помнили о страшных эпидемиях, побеждённых с помощью вакцинации, и прививались беспрекословно. В комментариях на наших страницах в соцсетях читатели тоже высказались на эту тему.

Иларион Слуцкий: «Раньше прививки помогали, и человек был уверен, что не заболеет. А сейчас сделал укол и никакой гарантии, всё равно заразу подхватишь и можешь сыграть в деревянный макинтош. Вот и вся разница и правда!»

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Олег Семенович: «Иларион, не гони, 100% гарантии не было никогда, её не даёт ни одна вакцина, и «побочки» есть у всех. Но это не повод от них отказываться и пускать всё на самотёк. Не будь вакцин, добрая половина из ныне тут присутствующих не были бы таковыми.

При нынешнем развитии медицины и технологий современные те же прививки гораздо меньше имеют побочных эффектов, чем при Союзе. А вы всё мифами живёте. Да, была медицина на вполне высоком уровне для своего времени. А также надо учитывать, что и люди были сознательные, верили в ту самую медицину и не рассуждали, эффективна та вакцина или может быть пока не прививаться, а шли и вакцинировались, раз нужно было, в том числе и для общей иммунизации.

А не как сейчас, когда что ни жаба, то своё мнение, и причём в той области, о которой и малейшего представления не имеет, да ещё вливает это «мнение» в уши остальных, кому просто удобно это слышать, так как если медицина ещё вполне себе развивается благодаря научным исследованиям, то образование в массе своей упало ниже плинтуса. Вот и имеем сплошное мракобесие, когда толком писать и думать не умеют и во всякую ерунду готовы поверить гораздо быстрее, чем научным данным и разработкам".

Игорь Кобель: «В советское время всё было для людей, были какие-то социальные гарантии и идеи. А сейчас всё от людей. Вот и вся разница».

Оксана Бурлаченко: «Измеряли температуру перед прививкой в школе? Что-то у нас такого не было. А „манту“ делали одним стеклянным шприцем, меняя только иголку. Да и вакцины после появления их на свет кололи лет через 10, пройдя стадии испытания, а не через два месяца, не зная всех побочных реакций и последствий».

Mirabella: «Никто не говорит, что прививаться плохо. Но, простите, когда не дают выбора, а точнее, только 2 вакцины — китайскую и „Спутник“… Хотя во многих странах /несколько/ вакцин на выбор. Но всех поголовно надо привить именно „Спутником“ и китайской. И неважно, что дальше будет. Мир поменялся, и люди меняются. Люди хотят выбор, а не „скомандовал — и все пошли“».