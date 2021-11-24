Редакционный отдел «Кур'ера» на улице Ленина, 128 знают многие случчане. Одни приходят сюда, чтобы подать объявление или подписаться на газету, распечатать фотографии или документы, другие — чтобы рассказать о проблемах, поздравить близких, поделиться новостями или личными наблюдениями.

«Кур'ер» запускает еженедельные обзоры обращений, которые к нам поступают от жителей Слуцкого и соседних районов.

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Рассказывает про остановки

Сергей Иванович рассказал о проблеме, с которой сталкивается почти ежедневно. Мужчина живёт на Майском Посаде в Слуцке, у него инвалидность. «Сейчас уже часто непогода: дожди, снег будет. А на нашей автобусной остановке нет никакого укрытия — ни в ту сторону, ни в другую, — сказал он. — Раньше павильоны остановочные были.

С одной стороны, когда дорогу ремонтировали, остановку перенесли в другое место. Поставили только скамейку. Так людям что делать? Если дождь, пока ждут автобуса, укрываются в хлебном магазине, который недалеко. Таким, как мне, оттуда бежать тяжело, да и далеко, ковыляю еле, чтобы успеть. С другой стороны тоже было укрытие, но какой-то водитель ехал и «снёс» его. Так и не восстановили до сих пор".

Жалеет рабочих на рынке

Звонок жительницы Слуцка Оксаны: «Мне жалко мужчин-рабочих на рынке. Их несколько человек. Им негде переодеться, погреться, высушить одежду, на улице целый день в любую погоду. Есть вагончик возле „мусорки“, но он без электричества, там нет даже чайника. Мне говорят, что, мол, они пьющие, им и так сойдёт. Да, они пьющие, но они же люди, почему работают в таких условиях? Рабочие говорят, что там есть тёплая труба, на которой греются. Там они и одежду сушат, перчатки. Да ещё в общественном туалете. Я от этого всего в шоке. Они сами не просят лучшего, боятся потерять работу. А мне их жалко».

Ищет доказательства

Пенсионер Станислав Гуринович, который ранее обращался в «Кур'ер» по поводу того, что на 3-м переулке Урицкого не у всех есть канализация, ещё раз пришёл в редакцию. Он считает, что его переулок не достроен, и сейчас собирает доказательства этого.

В последнем письме из райисполкома, которое получил Станислав Николаевич, написано о проектно-сметной документации по инженерным сетям к частному сектору по 3-му переулку Урицкого. Случчанин хочет добиться, чтобы ему предоставили эту документацию. Он говорит, что если по ней на переулке должна быть канализация, значит, строительство его ещё не закончено.

Вспоминает сослуживцев

Ветеран милицииподелился воспоминаниями о своих сослуживцах: «Валерий Антипенко начал службу в Слуцком ГОВД старшим сержантом как руководитель народной дружины в декабре 1982 года. Вскоре его назначили участковым инспектором и направили на участок капитана Эдуарда Мицкевича, участкового инспектора. У него он учился вести беседу с людьми, разбираться в семейных скандалах, кражах, бороться с самогонщиками и прочее. Через полгода получил офицерское звание. Когда в 1987 году в Слуцком ГОВД появилась кадровая служба, её возглавил Антипенко. Подбор кандидатов для службы в милиции и работа с кадрами — чрезвычайно важное дело.

В семидесятых годах в райотделе работало много фронтовиков, составляющих крепкое профессиональное звено. Ушли со службы многие ветераны: Ефим Метельский, Михаил Богдашиц, Виктор Хмелёв, Виктор Луцевич… На смену пришли другие. Виктор Писарик начинал в Слуцке, стал полковником, а позднее советником председателя КГК РБ. Александр Дубина начинал службу в Слуцке, полковник, дослужился до официального представителя МВД РБ в посольстве РБ в Украине. Александр Примаков — полковник, позднее был начальником следственно-экспертного факультета Академии МВД Беларуси. Пять лет возглавлял Слуцкий РОВД Александр Астрейко, сейчас генерал-майор милиции, начальник УВД Миноблисполкома.

В Слуцком райотделе милиции служили в разное время офицеры В. Н. Чубуков, Л. И. Солдатов, Б. Ю. Соловьёв, В. Л. Дичковский, В. Н. Гордиевич, Д. Ю Солоп, И. И. Метельский, сержанты В. В. Поддубицкий, Н. А. Корженевский и многие другие. И несмотря на то, что все они разных возрастов, разного характера, их объединили преданность интересам службы, честность и неподкупность".