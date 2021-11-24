25 лет назад в Беларуси прошёл референдум, который изменил страну. В нём принимали участие и жители Слуцкого района

25 лет назад, 24 ноября 1996 года, в Беларуси прошёл референдум, на который была вынесена новая редакция Конституции. На заседании поднимались и другие вопросы, решение по которым принимали в том числе и жители Слуцкого района. «Кур'ер» коротко рассказывает, в чём суть.

5 марта 1994 года Верховный Совет Республики Беларусь принял новый основной закон страны. По итогам референдумов, состоявшихся в 1996 и 2004 годах, в Конституцию были внесены изменения и дополнения. Самые заметные из них, например, это расширение полномочий президента и полная смена государственной символики.

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15 марта 1994 года. Нововведения:

Беларусь объявлена демократическим социальным правовым государством.

Закреплена новая система государственных органов, основанная на принципе разделения властей.

Введена должность президента.

Создан Конституционный Суд.

Закреплено многообразие политических институтов, идеологий и мнений.

Установлено равенство государственной и частной форм собственности.

Закреплены общепризнанные права и свободы граждан.

Что произошло. Установлен приоритет власти Верховному Совету Беларуси, который имел право: принимать и изменять Конституцию, назначать выборы и референдумы, избирать высшие суды респуб­лики, Генпрокурора, Председателя Совета Контрольной палаты Беларуси, Председателя и Правление Нацбанка Беларуси, распускать местные Советы, определять военную доктрину Беларуси, объявлять войну и заключать мир.

Президент объявлялся главой государства и возглавлял исполнительную власть. Он наделялся достаточно широкими полномочиями и имел право издавать указы и распоряжения. Правительство формировалось парламентом при участии президента.

24 ноября 1996 года. Нововведения:

Расширены полномочия президента.

Вместо однопалатного парламента (Верховного Совета Республики Беларусь) учреждён двухпалатный парламент под названием Национальное собрание Республики Беларусь.

Изменён порядок формирования Правительства и его правовой статус.

Вместо Контрольной палаты при Верховном Совете учреждён Комитет государственного контроля, подчинённый исключительно президенту Республики Беларусь.

Изменён порядок формирования Конституционного Суда, Верховного Суда, Высшего Хозяйственного Суда.

Изменена компетенция Конституционного Суда, а также круг субъектов, уполномоченных обращаться в Конституционный Суд.

Изменён порядок формирования местных органов управления.

Изменён порядок внесения изменений и дополнений в Конституцию.

Что произошло. Были перераспределены полномочия в пользу исполнительной власти и президента.

Президент получил право назначать и увольнять с должности всех министров, генерального прокурора, судей и руководство Национального банка Республики Беларусь.

Закреплено положение о равноправии русского и белорусского языков (русский стал государственным вслед за белорусским). Изменена государственная символика: флаг и герб Респуб­лики Беларусь.

После проведения референдума был распущен Верховный Совет 13-го созыва, сформирован новый двухпалатный парламент — Национальное собрание, состоящее из Совета Республики и Палаты представителей.

17 октября 2004 года. Нововведения:

На референдум вынесен единственный вопрос: «Разрешаете ли Вы первому Президенту Рес­публики Беларусь Лукашенко А. Г. участвовать в качестве кандидата в Президенты Республики Беларусь в выборах Президента и принимаете ли часть первую статьи 81 Конституции Респуб­лики Беларусь в следующей редакции: «Президент избирается на пять лет непосредственно народом Республики Беларусь на основе всеобщего, свободного, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании».

Что произошло. По итогам референдума из Конституции было изъято положение, ограничивающее право одного лица избираться президентом более чем на два срока.

РАНЕЕ. Как менялась Конституция Беларуси с 1994 года

Что сегодня

Конституцию снова ждут изменения и дополнения. В течение этого года работала специальная комиссия из 36 человек.

В СМИ были публикации, которые в общих чертах рассказывали, что нового будет в основном законе страны. Изменения предлагается внести в 53 статьи Конституции, кроме того, добавить 14 новых статей, а 3 статьи — исключить.

Организаторы голосования по поправкам включат в избирательный бюллетень только один вопрос и два варианта ответа: «Да» или «Нет». Так как «перечислять все изменения, предлагаемые в Конституцию, в избирательном бюллетене не могут. Они будут опубликованы в прессе. Проект будет также висеть на участках для голосования».

Референдум по новой редакции Конституции состоится не позднее февраля 2022 года. Об этом 28 сентября заявил Александр Лукашенко на расширенном заседании Конституционной комиссии.