Мигрантам построили баню, а ещё им нравятся белорусские чипсы. Что известно днём 24 ноября о происходящем на границе с Польшей

Третью неделю мигранты с Ближнего Востока находятся на границе Польши и Беларуси. Как там обстояла ситуация в прошлые дни, читайте здесь. Во вторник, 23 ноября, возле транспортно-логистического центра, в котором сейчас находится лагерь мигрантов, военные построили полевую баню.

Что происходило в логистическом центре

Возле транспортно-логистического центра, где находятся мигранты, во вторник выпал снег. Sputnik, который вёл текстовую трансляцию оттуда, рассказал, что мигрантам в течение дня раздавали еду, гигиенические средства и гуманитарную помощь. Самым популярным продуктом в лагере, как отмечает издание, стали белорусские чипсы.

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После завтрака приезжали представители Еврокомиссии. Они осмотрели логистический центр и уехали.

Ещё к ТЛЦ приезжала автолавка, которая продавала тёплые вещи. Внутри центра мигранты ходят в верхней одежде, хотя, по информации Sputnik, температура в помещении — +17 градусов.

Военные соорудили для мигрантов полевую баню. Воду для неё будет нагревать грузовик-бойлер. Коммунальщики с помощью спецтехники убирали снег с территории ТЛЦ.

Очереди из фур и новые заявления «в верхах»

Грузовое сообщение на железнодорожном пункте пропуска «Кузница» пока не останавливали. Пункт работает в нормальном режиме. А на автодорожном пункте пока нет движения людей и товаров.

На других пунктах пропуска из Беларуси в Европу выросли многокилометровые очереди из фур. На утро среды въезда в страны ЕС на белорусской границе ждут в общей сложности более 3 тысяч большегрузов.

Белорусские судмедэксперты установили, что 16 ноября в стычке с мигрантами польские силовики использовали как минимум два типа светошумовых гранат: «со светошумовым эффектом» и «со светошумовым и химическим эффектом».

Минобороны сообщило, что НАТО по своей инициативе свернула канал диалога и приостановила сотрудничество с Беларусью.

Госпогранкомитет проинформировал, что польские силовики ночью 23 ноября снова применили спецсредства к мигрантам, которые находились возле польского заграждения. Следственный комитет начал проверку по этому факту.

Польская же сторона заявила, что иностранцы пытаются перебраться в Польшу через Буг на понтонах.

Евросоюз пообещал выделить € 3,5 млн на то, чтобы помочь мигрантам добровольно вернуться из Беларуси в свои страны.

Украина собирается провести учения своих силовиков на границе с Беларусью.