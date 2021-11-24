Днём во вторник, 23 ноября, в Слуцке выпал первый снег. По данным мобильного приложения Белгидромета, в 16.08 метеорологи зафиксировали и гололедицу, а температура воздуха на это время составила — 1 °C. Городские службы рассказали «Кур'еру», как для них и жителей прошли дежурные сутки.

ГАИ

Александр Шавалеев, начальник отдела ГАИ Слуцкого РОВД, рассказал «Кур'еру», что в районе после выпадения первого снега случилось 8 ДТП без пострадавших. Это примерно в 2 раза больше, чем обычно. Причём 6 аварий произошли в течение часа.

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«Это всё было совершено по неопытности. Люди как будто первый раз зиму увидели», — добавил Александр Салаватович.

ГАИ напоминает водителям, что нужно учитывать погодные условия, соблюдать скоростной режим и дистанцию, использовать зимние шины.

Слуцкая больница

В приёмное отделение Слуцкой ЦРБ с гололёдными и холодовыми травмами никто не поступал. Об этом «Кур'еру» сообщила Марина Драбудько, заведующая отделением.

Отметим, что с незначительными повреждениями случчане могли обращаться и в поликлинику.

В ТЕМУ. Минздрав сообщил, что с 17 по 24 ноября в Минской области было 22 пострадавших, из них госпитализированы 8. Гололёдную травму получили 17 пациентов, 5 — холодовую.

Потенциально травмоопасные места во время гололёда — это ступеньки подъездов, остановки общественного транспорта, детские горки.

ЖКХ

Как рассказал «Кур'еру» Александр Шилович, заместитель начальника предприятия по благоустройству Слуцкого ЖКХ, во вторник и в ночь на среду в городе убирали снег и посыпали дороги два пескоразбрасывателя, щётка и погрузчик «Амкодор».

По словам Александра Шиловича, ситуация нормальная, никаких непредвиденных случаев не было.

Рабочие ЖКХ также убирают снег и посыпают пешеходные дорожки. Соляно-песчаную смесь по специальным ящикам в городе предприятие развезло ещё на прошлой неделе. Правда, как сказал замначальника, из некоторых ящиков её уже кто-то «позаимствовал», и нужно засыпать снова.

МЧС

По сводкам Минского областного управления МЧС, «нарушений в работе систем жизнеобеспечения населения Слуцка и района не зарегистрировано». В том числе спасателям не пришлось деблокировать пострадавших в ДТП.

В Слуцком РОЧС «Кур'еру» сообщили, что никаких происшествий не было. Помощь спасателей не понадобилась.