Рассказываем, где в Слуцке можно заказать сытную лодочку с рваным мясом и ланч-бокс весом в полкило

Слуцк — город вкусной еды! Во всяком случае мы глубоко в этом уверены, учитывая, сколько заведений общепита открылось в последнее время. Поэтому мы запускаем рубрику «Средний чек», в которой будем рассказывать о заведениях города, где можно вкусно поесть или заказать доставку.

В этот раз мы посетили кафе «БарСук».

Фишка заведения — полноценные обеды: ланч-боксы и сытные лодочки.

Ланч-бокс: запечённое филе птицы, большой картофель фри, маринованный огурец, овощной салат, соус. Также есть лодочки с разным мясом, в том числе с рваной говядиной и фирменным соусом.

В меню есть шаурма с разными начинками, рваным мясом, хот-доги, пивной бокс.

Адрес: г. Слуцк, ул. Социалистическая, 2

г. Слуцк, ул. Социалистическая, 2 Режим работы: Вс-Чт: 10.00−22.00. Пт-Сб: 10.00−23.00

Вс-Чт: 10.00−22.00. Пт-Сб: 10.00−23.00 Предзаказ /доставка по тел: +375 29 240 240 4

/доставка по тел: +375 29 240 240 4 Доставка от 20 рублей — бесплатно ! До 20 руб. — 3,50 рубля.

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