Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 25 ноября. Обзор

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У нас хорошая новость — мы сохранили стоимость подписки на печатный «Кур'ер» на 1-е полугодие 2022 года.

«С 1 декабря мне дают койку в приюте»

«Рукоделие в Слуцке на стадии подъёма»

«Чувствую себя как обычный человек»

Чтобы решать свои проблемы, ИП нужно объединяться

Тры погляды на Слуцкі збройны чын

«Кур'ер» в № 42 от 21 октября рассказывал историю Нины Симак, дом которой ещё 12 лет назад был признан непригодным для проживания. Одинокая пенсионерка говорила, что боится замёрзнуть зимой в таком жилище. Мы связались с Ниной Си­мак, чтобы узнать, как решает­ся её проблема с жильём.Случчанка Валентина Воронович зарабатывает на жизнь рукоделием. А ещё она организовала в городе первую ремесленную мастерскую. Валентина рассказала «Кур'еру», как после болезни рукоделие стало её работой и какие виды занятий предпочитают ремесленники.Случчанке Татьяне Худолежаевой 42 года. После неудачной операции в раннем детстве она не смогла даже научиться ходить. Татьяна всю жизнь передвигается на коляске. Но не уны­вает, работает и в быту обходится без помощи посторонних. Она рассказала «Кур'еру» про недостатки безбарьерной среды Слуцка, из-за которых приходится даже выезжать на проезжую часть, и как ей удаётся сохранять позитивное настроение.Анатолий Самусевич, общественный деятель из Слуцка, 15 ноября на XIV съезде РОО «Белорусский союз предпринимателей» получил нагрудный знак «За заслуги в развитии предпринимательства». Он рассказал «Кур'еру» о том, что уже сделал и делает сейчас, чтобы улучшить положение белорусского бизнеса, а также высказал мнение, почему проблемы ИП далеко не всегда решаются.

27 лістапада спаўняецца 101 год падзеям на Случчыне, якія ўвайшлі ў гісторыю Беларусі пад назвай Слуцкі збройны чын. Гадавіну тых падзей упершыню святкавалі ў Беларусі ў 1992 годзе. Да гэтага часу нават згадак пра Слуцкі збройны чын у навуковых працах амаль не было.

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Принимали присягу, уходили на дембель

Дед Мороз ждёт от детей писем и поздравлений

В Слуцке около 300 новобранцев 30-й отдельной железнодорожной бригады 20 ноября приня­ли присягу. А в понедельник, 22 ноября, солдат 8-й радиотехнической бригады поздравили с окончанием срочной службы. «Кур'ер» спросил у них о службе и планах на «гражданке».

Дорогие родители, Дед Мороз газеты «Кур'ер» ждёт писем от ваших детишек. Он хочет узнать, что хорошего они сделали в 2021 году и какие подарки хотят увидеть под ёлкой. Письма принимаются до 20 декабря включительно. Авторы интересных посланий получат подарки от Дедушки Мороза.