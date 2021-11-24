Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 25 ноября. Обзор

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«С 1 декабря мне дают койку в приюте»«Кур'ер» в № 42 от 21 октября рассказывал историю Нины Симак, дом которой ещё 12 лет назад был признан непригодным для проживания. Одинокая пенсионерка говорила, что боится замёрзнуть зимой в таком жилище. Мы связались с Ниной Симак, чтобы узнать, как решается её проблема с жильём.
«Рукоделие в Слуцке на стадии подъёма»Случчанка Валентина Воронович зарабатывает на жизнь рукоделием. А ещё она организовала в городе первую ремесленную мастерскую. Валентина рассказала «Кур'еру», как после болезни рукоделие стало её работой и какие виды занятий предпочитают ремесленники.
«Чувствую себя как обычный человек»Случчанке Татьяне Худолежаевой 42 года. После неудачной операции в раннем детстве она не смогла даже научиться ходить. Татьяна всю жизнь передвигается на коляске. Но не унывает, работает и в быту обходится без помощи посторонних. Она рассказала «Кур'еру» про недостатки безбарьерной среды Слуцка, из-за которых приходится даже выезжать на проезжую часть, и как ей удаётся сохранять позитивное настроение.
Чтобы решать свои проблемы, ИП нужно объединятьсяАнатолий Самусевич, общественный деятель из Слуцка, 15 ноября на XIV съезде РОО «Белорусский союз предпринимателей» получил нагрудный знак «За заслуги в развитии предпринимательства». Он рассказал «Кур'еру» о том, что уже сделал и делает сейчас, чтобы улучшить положение белорусского бизнеса, а также высказал мнение, почему проблемы ИП далеко не всегда решаются.
Тры погляды на Слуцкі збройны чын
27 лістапада спаўняецца 101 год падзеям на Случчыне, якія ўвайшлі ў гісторыю Беларусі пад назвай Слуцкі збройны чын. Гадавіну тых падзей упершыню святкавалі ў Беларусі ў 1992 годзе. Да гэтага часу нават згадак пра Слуцкі збройны чын у навуковых працах амаль не было.
Принимали присягу, уходили на дембельВ Слуцке около 300 новобранцев 30-й отдельной железнодорожной бригады 20 ноября приняли присягу. А в понедельник, 22 ноября, солдат 8-й радиотехнической бригады поздравили с окончанием срочной службы. «Кур'ер» спросил у них о службе и планах на «гражданке».
Дед Мороз ждёт от детей писем и поздравлений
Дорогие родители, Дед Мороз газеты «Кур'ер» ждёт писем от ваших детишек. Он хочет узнать, что хорошего они сделали в 2021 году и какие подарки хотят увидеть под ёлкой. Письма принимаются до 20 декабря включительно. Авторы интересных посланий получат подарки от Дедушки Мороза.