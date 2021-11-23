Средняя зарплата составила 984 рубля… Что будет с ценами на еду и каковы успехи сельского хозяйства в Беларуси

Для сельского хозяйства 2021 год хоть и был трудным из-за погодных условий, но всё же сложился неплохо: многие финансово-экономические показатели выросли. Об этом во вторник, 23 ноября, заявил Иван Крупко, министр сельского хозяйства и продовольствия. А вице-премьер Александр Субботин, который курирует сферу АПК, сделал прогноз по ценам.

По словам Ивана Крупко, экспорт продукции агропромышленного комплекса за 9 месяцев этого года составил $ 4,7 млрд, что на 12,6% выше уровня за аналогичный период прошлого года. Выручка увеличилась на 14%, достигнув 12,2 млрд и обеспечив рентабельную работу АПК на уровне 6,3% (в прошлом году было на 0,6% меньше).

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Сельскохозяйственная отрасль получила прибыль в размере 778 млн рублей (+ 24% к показателям за 9 месяцев 2020-го).

За счёт этого удалось обеспечить рост заработной платы, подчеркнул министр. Она увеличилась на 12% к уровню прошлого года, составив 984 рубля.

«Цены на продовольствие в Беларуси объективно продолжат расти, но…»

Вице-премьер Александр Субботин заявил, что роста цен объективно не избежать. И связано это со сложившейся мировой конъюнктурой.

«Если мы начинаем перекрывать, как-то душить цены на внутреннем рынке, а более интересна будет цена в Российской Федерации, те же люди будут покупать в магазине и автобусами, машинами легковыми вывозить туда товар. То есть переток будет в любом случае. Границы как таковой же у нас нет в Союзном государстве», — сказал он.

Кроме того, продолжил вице-премьер, дорожают товары, которые так или иначе влияют на конечную стоимость сельхозпродукции, в том числе удобрения, ряд импортных составляющих, запчасти и другое.

«То есть всё объективно растёт. Поэтому где-то удержать цену без ущерба для производителя мы не сможем. Но есть большое количество механизмов, как снивелировать эти скачки. Это и адресная поддержка малоимущих слоёв, это и где-то ограничение маржинальности, ограничение рентабельности торговых сетей. Все эти механизмы в правительстве известны, ими активно пользуемся», — отметил Александр Субботин.