В Витебске кто-то сжёг в подъезде женщину. Предполагаемый преступник познакомился с ней на улице за несколько часов до этого

В субботу, 20 ноября, около 20.00 в подъезде одного из домов по Московскому проспекту в Витебске нашли тело женщины с телесными повреждениями и сильными ожогами. По подозрению в убийстве задержали 32-летнего мужчину, сообщает МВД.

Выяснилось, что накануне женщина и предполагаемый преступник познакомились на улице. Они зашли в магазин за спиртным, а затем распивали алкоголь на лестничной площадке возле квартиры подозреваемого. Между ними произошла ссора, во время которой мужчина поджёг женщину и скрылся.

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Подозреваемый был ранее судим за причинение тяжких телесных повреждений.

Видео: УВД Витебского облисполкома