«Копейка», «Буханка», «Пятёрка», «Волга» и «Луноход». Какие советские машины продаются в Слуцке и почём

Если у вас есть в заначке только пара-тройка зарплат («грязными» в сентябре-2021 в нашем районе ЗП была 1185,1 рубля), но очень нужно купить машину, то можно выбрать из «раритетных» вариантов.

«Кур'ер» посмотрел, какие советские автомобили на ходу (до 1991 года выпуска включительно) продаются в Слуцке.

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Lada (ВАЗ) 21 013

Оранжевая «Копейка» продаётся за 2000 рублей ($ 803 в эквиваленте). Год выпуска — 1982. Коробка — механика. Объём — 1,2 л. Двигатель — бензин. Пробег — 10 000 км. Кузов — седан. Задний привод. «Состояние автомобиля хорошее, ремонта не требуется», — пишет продавец.

УАЗ 452

ГАЗ 21

ЛуАЗ 969

За легендарную зелёную «Буханку» просят($ 1300 в эквиваленте). Также возможен обмен. Год выпуска — 1985. Коробка — механика. Объём — 2,4 л. Двигатель — бензин. Пробег — 353 535 км. Кузов — легковой фургон. Подключаемый полный привод. Продавец сообщает, что на машине стоит «отличная грязевая резина» и двигатель ГАЗ 24.Классическая «Волга» из 60-х продаётся за 2987 рублей ($ 1200 в эквиваленте). Год выпуска — 1965. Коробка — механика. Объём — 2,4 л. Двигатель — бензин. Пробег — 150 000 км. Кузов — седан. Задний привод. Цвет — синий. Продавец отмечает, что машина «на бодром ходу».

Советский «Луноход» — помощник сельского жителя — продают за 1618 рублей ($ 650 в эквиваленте). Год выпуска — 1981. Коробка — механика. Объём — 1,2 л. Двигатель — бензин. Пробег — 100 000 км. Кузов — 3-дверный внедорожник. Подключаемый полный привод. Цвет — зелёный. В исправном состоянии.

LADA (ВАЗ) 2105

Эту «Пятёрку» продают за 996 рублей ($ 400 в эквиваленте). Год выпуска — 1990. Коробка — механика. Объём — 1,6 л. Двигатель — бензин. Пробег — 87 000 км. Кузов — седан. Задний привод.