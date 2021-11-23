«Эпидемии были страшные, уносили жизни и детей, и взрослых». Жительница Слуцка о том, почему в советское время никто не боялся прививок

Сейчас большинство разговоров в Слуцке о вакцинах. Едешь в автобусе или просто идёшь мимо людей, обсуждающих что-то, только и слышишь: «А ты привился?»

Коронавирус создал общую проблему и затронул всех: кто-то переболел, кто-то сидит дома и боится выходить, кто-то бравирует и не носит даже маску. Но последних остаётся всё меньше. Всё больше тех, кто идёт и ставит прививку.

Реклама

Сегодня первое, что услышала на работе, — рассказ коллеги, как в автобусе женщины вспоминали прививки, которые им делали в детстве. Никто тогда не спрашивал, хотите или нет. Я тоже училась в 70-е годы, тогда прививали всех.

Помню, как весть о том, что будут ставить прививки, мигом разлеталась по школе. Мы радовались и высчитывали, на какой урок придётся поход в медкабинет. Всем хотелось, чтобы эта процедура произошла, когда будет нелюбимый урок или учитель. Классы вели строем по очереди. Пока измерят температуру, посмотрит врач, потом — укол. И урока как не бывало.

Тема «Ставить или нет прививку» вообще не обсуждалась. Родители об этой процедуре даже не знали, и их согласия никто не спрашивал. И шумихи никакой не было. Думаю, что в то время люди сильно верили в медицину и врачам, а к тому же из личного опыта знали, как бушевали разные эпидемии. А сейчас новое поколение не знает о всём ужасе тех болезней и начинает спорить ни о чём.

Помню рассказы мамы, которая начала работать педиатром ещё в 50-е годы, как тяжело болели дети полиомиелитом, умирали, становились калеками. На её глазах в 60-х после изобретения вакцины за несколько лет полиомиелита не стало, потому что привили всех детей.

То же самое и с дифтерией. Эпидемии дифтерии были страшные, уносили жизни и детей, и взрослых. Помогла опять тотальная вакцинация. Мама начинала работать медиком в Забайкалье. Вот как она рассказывала о том, как ставили прививки: «В тёплое время прививать детей от дифтерии ходили пешком. Дадут мне двух медсестёр, вакцину, и мы отправляемся по стокилометровому маршруту, по шпалам. На станции обычно был фельдшер. Она выйдет на улицу, соберёт детей, приведёт, я осмотрю, сделаем прививку, и всё — снова в дорогу. Ночевали, где заставал вечер, а утром — снова вперёд по шпалам. От других инфекций тогда прививок не было. Когда в одной семье малышня заболевала корью, другие матери приводили туда своих детей, чтобы они тоже переболели. Потому что ребёнок корь переносит легче взрослого. И вот так по полгода вся деревня болела».

У меня на предплечье есть небольшой шрамик — то, что осталось от прививки от оспы. От этой смертельной болезни раньше прививали всех. Прививку отменили в конце 70-х, потому что это заболевание исчезло благодаря всеобщей вакцинации.

Можно спорить до хрипоты о полезности и бесполезности прививок. Но факты — упрямая вещь. А я верю только фактам.

Мнение автора может не совпадать с позиций редакции.