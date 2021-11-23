«Кондуктор увидела букет и взяла у меня телефон. А потом позвонила и заказала». Как экономист из Слуцка стала ремесленником

Случчанка Полина Бугрина полтора года назад увлеклась изготовлением букетов роз из атласной ленты. А когда набила руку, то оформилась ремесленником.

Полина рассказала «Кур'еру», как обучалась этому мастерству и сколько лент уходит на один букет.

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Пока не работаю по профессии, нашла себе занятие

«Мне 27 лет, я экономист по профессии. В данный момент домохозяйка, — говорит Полина. — Как-то в интернете увиде­ла красивый букет цветов из лент и решила попробовать такой собрать.

Купила ленту, посмотрела мастер-классы в интернете, попробовала сделать. Так и обучилась технологии сборки, а уже дополнения, украшения — это моя фантазия. И у меня всё получилось.

Меня привлекает сам процесс

За букетом могу просидеть целый день. Конечно, с перерывами. Большую часть времени занимает подготовка: подборка, нарезка, дизайн. Обычно на изготовление букета уходит два дня. Как-то делала букет из 51 розы, собирала его три дня.

Всего у меня было около 30 работ.

Пробовала делать корзину и другие цветы. Но розы привлекают меня больше всего, и все говорят, что они у меня отлично получаются, поэтому пока ими и занимаюсь.

На букет уходит 25 метров ленты

Для работы мне нужны атласная лента, ножницы, «горячий» пистолет, горячий клей, проволока для стеблей, зажигалка (чтобы опаливать края). Это всё основа. Ленту заказываю через интернет. Блёстки, стразы, обёрточная бумага и прочее — украшение букета.

Я выбираю для букетов атласную ленту: она блестит, хорошо ложится. На букет из 13 роз в среднем уходит 25 метров ленты.

Помогает семья

Сыну 6 лет, он мне тоже помогает: что подержит, подаст. Иногда идеи букетов обсуждаем всей семьёй: мама и мой парень подсказывают, обсуждают композиции, сочетания цветов. Когда не знаю, как лучше сделать, то так близким и говорю: «Помогите мне с идеей». Бывает, что мне не нравится, букет разбираю, компоную цвета по-другому, меняю фактуру — и всё получается.

Свои изделия дарю близким и родным. А после того, как оформилась ремесленником, начала продавать их через интернет. Надеюсь, что для меня это будет не только приятная, но и полезная работа.

Как-то ехала в автобусе, кондуктор увидела букет и взяла у меня телефон, потому что такой же захотела. А потом позвонила и заказала".