Вчера синоптики обещали на вторник, 23 ноября, снег и не подвели. Всё началось примерно в 11.50 с единичных снежинок, а к обеду переросло в снегопад. На трассе Р23, в Василинках, высота снежного покрова — 1 см. Посмотрите фотографии «Кур'ера».

Как Слуцк накрыл первый снегопад. Фото
Фотографии: Глеб Рулёв
Как Слуцк накрыл первый снегопад. Фото

Как Слуцк накрыл первый снегопад. Фото

Как Слуцк накрыл первый снегопад. Фото
Фотографии: Ольга Паздерина
Как Слуцк накрыл первый снегопад. Фото

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Как Слуцк накрыл первый снегопад. Фото

Как Слуцк накрыл первый снегопад. Фото

Как Слуцк накрыл первый снегопад. Фото

Как Слуцк накрыл первый снегопад. Фото

Как Слуцк накрыл первый снегопад. Фото

Как Слуцк накрыл первый снегопад. Фото
Фотографии дорожно-измерительной станции Слуцк
Как Слуцк накрыл первый снегопад. Фото