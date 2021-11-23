Как Слуцк накрыл первый снегопад. Фото

Вчера синоптики обещали на вторник, 23 ноября, снег и не подвели. Всё началось примерно в 11.50 с единичных снежинок, а к обеду переросло в снегопад. На трассе Р23, в Василинках, высота снежного покрова — 1 см. Посмотрите фотографии «Кур'ера».

Реклама