Дома из бруса: плюсы и минусы

Технология строительства каркасников уже давно не вызывает нареканий. Но при упоминании исконно «деревянного» строения у многих перед глазами встаёт лишь один вариант — брус. И с этим сложно поспорить, ведь такая конструкция не только эстетически привлекательна, но и более целостная визуально.

Достаточно лишь взглянуть на каталог готовых проектов домов из бруса, и вы наверняка захотите себе один, а то и парочку. Но есть ли у этой технологии особые преимущества и недостатки? Давайте в этом разбираться.

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Нюансы строительства домов из бруса

Многие преподносят невысокую стоимость в качестве неоспоримого плюса деревянных строений, но это некорректно. Хотя бы потому, что брус встречается в трёх вариантах:

Классический (пиленый) — простой материал квадратного сечения, с которого сняли горбыль. Технология бесхитростная и дешёвая, но такой материал крайне требователен к процессу сушки и скорости строительства. Промедление грозит «винтами и вертолётами».

К минусам отнесём необходимость дополнительно промазывать стыки между брусом. Материал ложится друг на друга плашмя, и при высыхании дерева щели обязательно надо конопатить.

Профилированный — более сложный в изготовлении и дорогой стройматериал. С помощью фрезера на брусе формируют шипы и пазы для лучшего стыка, за счёт чего достигается более плотное прилегание. Также изделия более сухие (не более 20%), а значит, не так подвержены коррозии. Усадка такого каркаса составляет 5−8%.

Клеёный — самый современный и дорогой материал. Для его изготовления подбирают от 3 до 8 ламелей, складывают волокнами «вперехлёст» и склеивают между собой под прессом. Да, торцы «выдают» сборную структуру, но это несущественный недостаток на фоне других аргументов:

усадка не более 3%;

стойкость к коррозии, трещинам, пожарам;

возможность заказать любую длину и ширину бруса (до 20 метров);

любой профиль на выбор;

никаких искривлений;

ровные и гладкие стены без дополнительной обработки.

Именно эти факторы обуславливают стоимость конечного материала, имейте в виду.

Чем хороши дома

Давайте будем честными — коттеджи, дачи и частные дома из бруса выглядят потрясающе. Ни один кирпич, газобетон или штукатурка не дают подобной эстетики. Глядя на такое произведение инженерного искусства, многие заочно влюбляются в дерево и мечтают о нём на протяжении всей жизни. Каркасные дома имеют свои особенности, включая стоимость и скорость строительства. Причём это классическая «коробка» без изысков, вензелей и декоративной резьбы, хотя и это можно без проблем организовать.

Внутреннее убранство также на высоте, если стены и потолки не закрыты дополнительной обшивкой. Однако в этом случае придётся грамотно прорабатывать систему отопления в холодный период.

Скорость и простота строительства. Возведение каркаса занимает от 1 до 4 недель в зависимости от сложности проекта. К тому же не требуется усиленный фундамент, достаточно ленточного или свайного. Если вы берёте за расчёт клеёный брус, то на него можно стелить крышу уже через месяц после окончания строительства — усадка минимальна. Через этот же промежуток времени можно устанавливать двери и окна. В случае с классическим брусом требуется выжидать около года, пока конструкция не примет окончательную геометрию.

Экономичность строительства. Вам не потребуется тяжёлая техника и высококвалифицированные укладчики. Да, брус — штука не из лёгких, но при минимальной сноровке его можно поднять хоть на 5−7 метров без особых усилий. Отходы дерева всегда можно пустить на дрова или внутренний декор.

Дешевизна материала — одно из преимуществ бруса, но этот нюанс мы описали выше.

Есть ли недостатки?

Увы, деревянные дома не идеальны. Первое, что может подстерегать владельца — грибок и плесень, а также различные короеды и прочие вредители. С ними легко бороться специальными составами вроде антипиренов и антисептиков, но обновлять защиту придётся каждый сезон. Так вы защитите себя и от риска возгорания.

Также отметим, что дерево плохо держит тепло. Даже толщина в 200 мм не всегда спасает, ведь сопротивление такого материала всего 1.6 (м2*С), а для холодных регионов этого недостаточно (кирпич теплее в 4−5 раз). Приходится задумываться о дополнительной внутренней обшивке, за счёт чего страдает эстетика.

Потому приходится идти на компромисс: либо красиво и холодно, либо тепло, но с дополнительным слоем утеплителя внутри.

Многие рекомендуют рассматривать строения из бруса в качестве сезонных или необитаемых решений (баня, флигель, летний домик), но мы с этим в корне не согласны. Грамотно подобранный сорт дерева в сочетании с профессионализмом застройщика позволяют создать первоклассный коттедж независимо от климатических условий. Поэтому не отказывайте себе в удовольствии жить в тех условиях, о которых всегда мечтали.

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