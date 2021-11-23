«Белтелеком» поднял цены на доступ в интернет, а теперь перенёс их повышение

«Белтелеком» решил «открутить» обратно цены на доступ в интернет, которые поднял с 1 ноября. Подорожание решили перенести на 1 января 2022 года.

«По согласованию с регулятором повышение тарифов на услуги доступа в сеть Интернет, предоставляемого РУП „Белтелеком“ вне пакетных линеек „ЯСНА“, „Семейный“, „Бизнес-кейс“, переносится на 1 января 2022 года», — сообщает «Белтелеком».

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Напомним, изначально «Белтелеком» собирался поднять тарифы с 1 октября в среднем на 4%. Но позже компания «по согласованию с регулятором» перенесла повышение на 1 ноября. Подобное решение приняли компании А1 и МТС, которые сначала объявили о повышении некоторых тарифов с 1 октября, а потом заявили о переносе этих планов на 1 ноября.