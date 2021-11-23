132 пострадавших по уголовному делу… Что известно утром 23 ноября о мигрантах на границе Беларуси и Польши

За две недели так и не разрешился кризис на белорусско-польской границе. Как мигранты оказались в приграничной зоне и что там происходило, читайте здесь. Во вторник, 23 ноября, люди всё ещё находятся в логистическом центре недалеко от погранперехода «Брузги».

Что известно о мигрантах

Минздрав Беларуси опроверг информацию, что в логистическом центре среди мигрантов была вспышка коронавируса. Ведомство назвало такие сообщения «фейком» и заявило, что в больнице в Гродно находится только один мигрант, у которого диагностирован COVID-19.

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Владимир Караник сообщил, что Беларусь пока не получила обещанную Евросоюзом денежную помощь для мигрантов.

ВОЗ в понедельник доставила в логистический центр гуманитарную помощь. Это гигиенические наборы, которые включают антисептик для рук, маски, жидкое мыло, зубную пасту, влажные салфетки, туалетную бумагу.

Азарёнок в эфире СТВ раскритиковал эту помощь и сказал, что для мигрантов оборудуют баню. Также он поговорил с российским депутатом Милоновым, который приехал на границу.

Милонов пришёл на погранпереход и обратился к польским силовикам: «Вы скоро станете хуже самых последних сектантов, потому что для вас вера во Христа стала менее важной, чем зарплата и обязанность выполнять инструкции нехристей и содомитов из Брюсселя».

В понедельник 118 мигрантов покинули Беларусь. Во вторник ещё одна группа готовится к вылету из страны.

Что говорят в «верхах»

В понедельник польская сторона заявила, что в течение дня примет решение, закрывать ли грузовое сообщение на железнодорожном пункте пропуска «Кузница» на границе с Беларусью. На 10 утра вторника в русскоязычных СМИ пока нет информации, какое решение принято.

Александр Лукашенко в интервью ВВС сказал, что ни один мигрант не просил белорусские власти предоставить ему убежище. «К нам пока ни одного заявления с просьбой остаться в Беларуси не поступило», — отметил он.

Также Лукашенко рассказал о переговорах с Меркель: «Я попросил забрать 2,1 тысячи (беженцев) к себе. Там дети, страшная ситуация. Вы это видите, знаю, заберите. А останутся у меня порядка 5 тысяч. Всего примерно 7 тысяч. Я буду работать над тем, чтобы отправить 5 тысяч в Ирак, Сирию, Иран, откуда они приехали, и Афганистан».

Следственный комитет Беларуси сообщил, что уже 132 человека (в том числе 23 ребёнка в возрасте до 14 лет) признаны потерпевшими по уголовному делу о действиях польских силовиков. СК готовит просьбы о международной правовой помощи.

Польские власти заявили, что будут высылать из страны тех нелегальных мигрантов, которые уже попали в Польшу из Беларуси и находятся в центрах для иностранцев. Но польская сторона не намерена пускать на свою территорию тех мигрантов, что возле погранперехода «Брузги», чтобы потом их вывозить.