Когда маски приносят наибольшую пользу. Исследование случаев заболевания COVID-19 (полезно знать случчанам)

Уроженец Слуцка Давид Кантровиц перевёл для читателей «Кур'ера» статью Nature, в которой говорится, в каких случаях защитные маски наиболее полезны при коронавирусе.

Автор: Ариана Реммел (Nature). Опубликовано 4 ноября 2021 года. Анализ сотен случаев COVID-19 показывает, что защитные маски для лица больше всего эффективны в определённых обстоятельствах, например,

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при контакте с человеком, заражённым COVID-19, в течение трёх и более часов

или при нахождении внутри помещений.

Также исследование показывает, что, например, физическое дистанцирование, личные контакты между людьми исключительно на открытом воздухе и ношение масок на самом деле полезны для предотвращения передачи SARS-CoV-2, говорит соавтор исследования Джозеф Левнард, эпидемиолог из Калифорнийского университета в Беркли.

Предыдущие исследования предоставили достаточно доказательств того, что ношение масок помогает защититься от инфекции, но последние данные показывает ещё и то, что маска полезна даже тогда, когда другие меры, такие как дистанцирование, не используются вовсе.

Близкие контакты с COVID-19

Меры вроде ношения масок или соблюдения социальной дистанции называются нефармацевтические (немедикаментозные) вмешательства. Однако измерить эффективность этих мер в реальных условиях достаточно трудно.

Чтобы решить эту проблему, Льюнард Сима Джэйн, медицинский эпидемиолог из Калифорнийского департамента общественного здравоохранения в Ричмонде, и его коллеги изучили случаи порядка 1280 человек в Калифорнии, у которых с февраля по сентябрь 2021 года был обнаружен положительный результат на SARS-CoV-2. Для каждого человека с COVID-19 исследователи постарались найти, по крайней мере, одного контрольного участника — человека, похожего на заболевшего по возрасту, полу и другим параметрам, но не заразившегося.

Участники во время исследования, например, подробно рассказывали о встречах с теми, от кого заразились — где это было, как долго и т. д.

Джэйн особенно подчёркивает, что анализ указывает на то, что маски приносят наибольшую пользу именно в ситуациях, где присутствует самый большой риск заражения. А наибольший риск заражения отмечается в двух случаях:

длительное воздействие одного человека на другого (более трёх часов),

при нахождении в помещении или при взаимодействии с посторонними людьми, которые не являются членами узкого круга вашей семьи.

Результаты, которые ещё не прошли рецензирование, были опубликованы на ресурсе medRxiv.

Некоторые учёные не совсем уверены в предоставленных результатах. Например, Кирстен Биббинс-Доминго, эпидемиолог и врач из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, отмечает, что исследование началось ещё до появления очень быстро передающегося варианта Дельта. Однако, по её словам, полученные данные заполняют пробел в знаниях об эффективности нефармацевтических вмешательств и, следовательно, могут помочь в разработке политики по контролю за распространением вирусов.

Напомним, что Давид Кантровиц родился в Слуцке, но в 1995 году переехал в Москву, а потом почти сразу — в Канаду. Получил степень бакалавра наук в экономике и международных отношениях в университете Торонто и степень магистра наук в Австралийском национальном университете. Он бесплатно перевёл для случчан и других жителей Беларуси статьи про коронавирус.