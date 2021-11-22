Онлайн-шопинг в 7745. by: море скидок на тысячи товаров

Интернет-магазин 7745.by — это более 130 тысяч товаров, выгодные цены, рассрочка, доставка в любую точку Беларуси. В каталоге магазина представлен широкий ассортимент товаров для дома, строительства, ремонта и многое другое.
Сейчас в интернет-магазине проходит акция «Чёрная пятница». Она продлится до 27 ноября включительно, а значит, у вас осталось всего несколько дней, чтобы совершить полезные и выгодные покупки. Успейте купить нужные товары со скидками!
«Чёрная пятница» — скидки до 65%
Только до 27 ноября в магазине действуют скидки до 65% на тысячи акционных товаров из всех категорий каталога:
- Телевизоры — до 20%
- Электроника — до 43%
- Бытовая техника — до 23%
- Электроинструмент — до 57%
- Смесители — до 35%
- Офисные кресла — до 15%
- Бытовая химия — до 65%
- Детские игрушки — до 40%
- Зоотовары — до 42%
Скидки по промокоду — до 15%
Интересующего товара нет на акции? Есть и другие предложения! На все неакционные товары сейчас действует скидка до 15% по промокоду «ШОПИНГ».
Внимание!
Промокод действует до 27 ноября, не суммируется с другими акциями и специальными предложениями, не распространяется на некоторые бренды, не действует при покупке в рассрочку.
Уценённые товары — скидки до 90%
А максимально выгодные предложения ждут покупателей в разделе уценённых товаров: там представлены товары со скидками до 90%.
Мы работаем как с физическими, так и с юридическими лицами, и все цены на сайте указаны с НДС. Доставка заказов осуществляется в любое удобное место или в пункт выдачи заказов.
Почему удобно оформлять заказы с доставкой в пункт выдачи?
- Бесплатная доставка до пункта выдачи заказов.
- Выдача товаров в удобное для вас время по графику работы пункта выдачи заказов.
- Возможность забрать заказ в течение 5 дней с момента поступления в пункт выдачи. При необходимости срок хранения можно продлить, предупредив об этом сотрудников магазина.
- Оплатить заказ можно заранее либо после проверки товара. Если товар вас не устраивает, от него можно отказаться до оплаты без объяснения причин.
Адрес: г. Слуцк, ул. Парижской Коммуны, 2−1.
Контактный телефон: +375 29 619 77 45.
График работы: с 9.00 до 20.00 ежедневно.
Приглашаем за покупками!
С уважением, команда 7745.by
УНП 192 970 106