Онлайн-шопинг в 7745. by: море скидок на тысячи товаров

Интернет-магазин 7745.by — это более 130 тысяч товаров, выгодные цены, рассрочка, доставка в любую точку Беларуси. В каталоге магазина представлен широкий ассортимент товаров для дома, строительства, ремонта и многое другое.

Сейчас в интернет-магазине проходит акция «Чёрная пятница». Она продлит­ся до 27 ноября включительно, а зна­чит, у вас осталось всего несколько дней, чтобы совершить полезные и выгодные покупки. Успейте купить нужные товары со скидками!

«Чёрная пятница» — скидки до 65%

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Только до 27 ноября в магазине действуют скидки до 65% на тысячи акционных товаров из всех категорий каталога:

Телевизоры — до 20%

Электроника — до 43%

Бытовая техника — до 23%

Электроинстру­мент — до 57%

Смесители — до 35%

Офисные кресла — до 15%

Бытовая химия — до 65%

Детские игрушки — до 40%

Зоотовары — до 42%

Скидки по промокоду — до 15%

Интересующего товара нет на акции? Есть и другие предложения! На все неакционные товары сейчас действует скидка до 15% по промокоду «ШОПИНГ».

Внимание!

Промокод действует до 27 ноября, не суммируется с другими акциями и специальными предложениями, не распространяется на некоторые бренды, не действует при покупке в рассрочку.

Уценённые товары — скидки до 90%

А максимально выгод­ные предложения ждут покупателей в разделе уценённых товаров: там представлены товары со скидками до 90%.

Мы работаем как с физическими, так и с юридическими лицами, и все цены на сайте указаны с НДС. Доставка заказов осуществляется в любое удобное место или в пункт выдачи заказов.

Почему удобно оформлять заказы с доставкой в пункт выдачи?

Бесплатная доставка до пункта выдачи заказов.

Выдача товаров в удобное для вас время по графику работы пункта выдачи заказов.

Возможность забрать заказ в течение 5 дней с момента поступления в пункт выдачи. При необходимости срок хранения можно продлить, предупредив об этом сотрудников магазина.

Оплатить заказ можно заранее либо после проверки товара. Если товар вас не устраивает, от него можно отказаться до оплаты без объяснения причин.

Адрес: г. Слуцк, ул. Парижской Коммуны, 2−1.

Контактный телефон: +375 29 619 77 45.

График работы: с 9.00 до 20.00 ежедневно.

Приглашаем за покупками!

С уважением, команда 7745.by

УНП 192 970 106