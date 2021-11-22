Сергей Павлюкевич из Слуцка стал лучшим дознавателем МЧС в областном конкурсе

В МЧС огласили результаты областного смотра-конкурса «Лучший государственный инспектор Минской области по пожарному надзору 2021 года». Участие в нём приняли 15 лучших работников инспекций надзора и профилактики райотделов МЧС области. В состязании определялись победители в трёх номинациях: лучший инспектор, лучший дознаватель и лучший нормативно-технический работник.

Конкурс состоял из нескольких этапов:

Этап «Надзорная деятельность» проходил в формате тестирования, проведения мониторинга субъекта хозяйствования и оформления необходимых документов. Также участники конкурса представили свои контрольно-наблюдательные дела по субъектам хозяйствования для изучения комиссии.

На этапе «Нормативно-техническая работа» конкурсанты проходили тестирование и два собеседования с изучением проектной документации на строительство объекта и технической документации на технические средства противопожарной защиты.

Лучший дознаватель определялся комиссией по результатам изучения материала проверки по факту произошедшего пожара.

В результате лучшим государственным инспектором Минской области по пожарному надзору, а также лучшим нормативно-техническим работником признана Кристина Шкараденок, главный специалист инспекции надзора и профилактики Борисовского горрайотдела по ЧС.

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А вот майор внутренней службы Сергей Павлюкевич, главный специалист инспекции надзора и профилактики Слуцкого районного отдела по ЧС, стал «Лучшим дознавателем» пожарного надзора Минской области.