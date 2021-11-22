Ремонт путей. 23 и 24 ноября отменяются рейсы некоторых региональных поездов, следующих через Слуцк

В связи с проведением ремонтных работ 23 и 24 ноября, во вторник и среду, на участке Слуцк — Старые Дороги — Слуцк отменяются поезда региональных линий экономкласса. Об этом «Кур'еру» сообщили в билетной кассе станции Слуцк.

Отменяются рейсы:

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№ 6524. Солигорск-Осиповичи (отправление из Слуцка в 13.45, прибытие в Осиповичи в 16.08).

Солигорск-Осиповичи (отправление из Слуцка в 13.45, прибытие в Осиповичи в 16.08). № 6527. Осиповичи-Солигорск (отправление из Осиповичей в 14.42, прибытие в Слуцк в 16.59).