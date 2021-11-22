Пусть говорят про Ивашку. Новость из параллельной вселенной от жителя Слуцка

Если у вас есть Instagram, то вы, скорее всего, знаете, кто такая случчанка Ксения Ивашко. Если не знаете, то лучше не читайте… Это вообще какой-то другой мир.

Так вот. «Все её обсуждают». Нет, не её сторис на тему «Как сварить яйца, чтобы они были круче, чем я».

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Всё из-за того, что несколько дней назад она в своём аккаунте сказала, что рассталась со своим… отцом её четвёртого ребёнка. Было это заявлено то ли во время, то ли после их совместного отдыха в Сочи.

И понеслось!.. Её отношения реально начали обсуждать не только в личных переписках, но и просто в компаниях. Да что в компаниях?! В офисах, кабинетах и на курилках! В основном среди женщин.

Вот дословная цитата одного случчанина: «Мои курицы сидят на работе, обсуждают. Хочешь не хочешь, а вникаешь во всю эту чухню».

А что обсуждают? Как обычно. Гадают, из-за чего разошлись, или «Ой, да он вернётся!». Потом переходят на обсуждение методов воспитания детей или просто сравнивают свои отношения с жизнью Ивашки…

Кто отписался от неё, тот снова подписался. Может, чтобы выяснить, из-за чего всё случилось, или чтобы первым узнать, что «он вернулся».

В общем, «сериал» продолжился.

Вот ей то ли нумеролог, то ли астролог обещал, что её молодой человек вернётся.

И вот он пришёл к ней с цветами и продуктами. А Ивашка сказала: «Нет». Мол, она была на 200% искренняя, а теперь не знает, как ему доверять.

Ещё гадают: то ли всё происходит ради хайпа, то ли из в общем-то типичной и печальной ситуации люди сами создали ажиотаж. Ведь у неё 55 000 подписчиков, как-никак.

Такие вот новости из параллельной вселенной. Или это вся вселенная там, а мы — её далёкая реплика?..

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