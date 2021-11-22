Около 300 новобранцев приняли присягу в железнодорожной бригаде в Слуцке. Фото

В субботу, 20 ноября, около 300 новобранцев приняли присягу в 30-й отдельной железнодорожной бригаде в Слуцке. Об этом сообщает «Слуцкий край».

Поддержать молодых людей приехали родители, родственники и друзья.

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Мама Татьяна Борисовна из Гомельской области: «Я, как каждая мать, очень волнуюсь за своего сына. Но понимаю, что юноша должен пройти этот этап в жизни, должен состояться как мужчина. Без сомнения, армия учит быть более самостоятельными, ответственными, меняет мировоззрение. Мой старший сын уже прошёл эту школу, она ему пошла на пользу. Служба поменяла его в лучшую сторону: он стал более терпеливым, сдержанным».

Мама Ольга Водопьянова из Витебска: «Сын на службу пошёл с удовольствием. Конечно, очень волнительно. Но юноши должны пройти этот путь. Уверена, это пойдёт только на пользу. После службы человек по-другому начинает осмысливать свою жизнь. Время службы у парней пролетит незаметно — они вырастут, станут смелыми и целеустремлёнными молодыми людьми. А я через два года буду уже младшего сына на службу провожать».