С 1 января в Беларуси планируют повысить минимальную зарплату. Почти на 40 рублей

В Беларуси с 1 января 2022 года планируют увеличить месячную минимальную заработную плату. Об этом сообщает Минтруда и соцзащиты РБ.

Сейчас «минималка» составляет 418,14 рубля. «Национальным советом предлагается установить с 1 января 2022 года месячную минимальную заработную плату в размере 457 рублей», — сообщает ведомство.

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Напомним, в Беларуси с 15 ноября по-новому стали рассчитывать минимальную зарплату. Это предусмотрено законом «Об изменении законов по вопросам социальных нормативов и минимальной заработной платы». Сообщалось, что «минималку» будут устанавливать с 1 января не ниже 30% прогнозного значения средней зарплаты по стране (речь о прогнозе социально-экономического развития на календарный год).

СПРАВКА. Минимальная зарплата — это минимум, который должен платить наниматель работнику, если он трудится на ставку и выполняет свои обязанности в полном объёме.