Во всём мире на этой неделе отмечают День борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Встречаются и необычные праздники — День вставания с той ноги или День придумывания новых слов. Есть даты и из истории Слуцкого района.

Какие праздники в мире и в Беларуси отмечаются на этой неделе, расскажет календарь дат. Читайте обзор «Кур'ера».

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22 ноября — День словарей и энциклопедий. Такая дата для праздника была выбрана не случайно. Это день рождения Владимира Даля, создателя «Толкового словаря живого великорусского языка».

22 ноября 2005 года сдан в эксплуатацию газопровод Слуцк-Греск.

23 ноября — День вставания с той ноги. От «той» ноги зависит вообще всё в этот день. Как раз можно всё поправить и изменить. Частенько о человеке, который прямо с утра раздражён и всем недоволен, говорят «Встал не с той ноги». Имеют в виду левую ногу. Ведь с левой стороной, согласно поверьям, связаны тёмные силы, которые строят козни.

25 ноября — Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. По данным открытых источников, в Беларуси в 2020 году физическому насилию подверглось 1366 женщин (из них 468 — сексуальному).

24 ноября 1996 года жители Слуцкого района приняли участие в республиканском референдуме. Решали вопросы

о переносе Дня Независимости на 3 июля — День освобождения города Минска от гитлеровских захватчиков в Великой Отечественной войне;

о внесении изменений и дополнений в Конституцию (предложенных президентом);

о введении свободной без ограничений купли-продажи земель сельскохозяйственного назначения;

об отмене смертной казни.

Вопросы, инициированные Верховным Советом:

о внесении изменений и дополнений в Конституцию (предложенных парламентом);

о выборности глав администраций регионов;

о финансировании всех ветвей власти открыто и только из бюджета.

25 ноября 2008 года в профессионально-техническом колледже перерабатывающей промышленности Слуцка открыта первая в Беларуси школа кулинарного мастерства.

27 ноября 1999 года в Слуцком горисполкоме подписано соглашение об установлении дружеских отношений между Слуцком и административным районом Увэй провинции Гансу Китайской Народной Республики.

28 ноября — День придумывания новых слов. Интересный и вместе с этим довольно необычный праздник, способный раскрыть творческие способности каждого человека. Самые главные выдумщики новых слов — это дети. Некоторые родители записывают их слова. Их с удовольствием можно прочитать, став взрослыми.