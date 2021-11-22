Санслужбе Слуцка выделят новый автомобиль. На нём будут выезжать и в Старые Дороги

Миноблисполком профинансировал обновление автопарка центров гигиены и эпидемиологии — областного и зональных. Всего куплено пять машин, сообщает МЛЫН.by.



Три автомобиля достались Слуцкому, Борисовскому и Минскому зональным центрам гигиены и эпидемиологии. Ещё два будут переданы Минскому областному центру гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Две подержанные машины, которые числились на балансе областного центра, отправятся в Смолевичи и в Узду. В Смолевичский районный центр гигиены и эпидемиологии уехал УАЗ, а в Узденский — Nissan X-Trail.

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«Зональные центры будут обслуживать и близлежащие регионы. Например, машина, направленная Слуцкому центру гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, будет выезжать в Старые Дороги, а машина из Борисовского — в Крупки», — сказал Владимир Рызгунский, главный врач Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

По его словам, машины будут использоваться для санитарного надзора по территории Минской области. Внутри каждой можно разместить человека в отдельном отсеке, чтобы эффективнее работать в очагах болезни. Автомобили полноприводные, что позволит комфортно передвигаться по всем дорогам.