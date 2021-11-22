Обходятся Беларуси в 20 тысяч евро за сутки. Что известно о мигрантах на польско-белорусской границе утром 22 ноября

В понедельник, 22 ноября, исполняется 14 суток с тех пор, как на белорусско-польскую границу пришли тысячи мигрантов. Что там происходило все эти дни, читайте здесь. В пятницу и выходные заявления по поводу миграционного кризиса делали власти различных стран.

Что происходит с мигрантами

Мигранты последние три дня живут в логистическом центре. Здесь иностранцам выдают матрасы, одеяла и спальники, чай с печеньем на завтрак, перловую кашу на обед. Есть вагончик, где продают шаурму и сигареты. Работает обмен валют. Ранее белорусские медики диагностировали коронавирус у мигрантов. Сейчас иностранцев бесплатно вакцинируют от ковида. Также к логистическому центру приезжала автолавка.

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Юлия Абухович, старший преподаватель кафедры международных отношений Академии управления при президенте, в эфире СТВ подсчитала, что сутки пребывания мигрантов в логистическом центре возле погранперехода «Брузги» могут обходиться Беларуси в 20 тысяч евро и выше.

Министр национальной обороны Польши сообщил, что в ночь с пятницы на субботу мигранты снова пытались штурмовать границу. По информации погранохраны Польши, в пятницу «было несколько попыток форсирования границы. Самая большая группа состояла из около 200 иностранцев, остальные — нескольких десятков».

Что говорят чиновники

Следственный комитет Беларуси установил, что от действий польских силовиков во время стычек 16 ноября пострадало 109 человек, в том числе 22 женщины и 15 детей, из которых 10 — малолетние.

В пятницу, 19 ноября, Лукашенко и Путин снова обсудили по телефону ситуацию на белорусско-польской границе. «Выражена серьёзная озабоченность в связи с неприемлемыми, жестокими действиями польских пограничников, включая активное использование грубой силы и спецсредств», — сообщает Кремль.

Также в пятницу в интервью ВВС Александр Лукашенко заявил, что польские силовики нарушили государственную границу.

Погранохрана Польши не подтвердила информацию, что в лагере в лесу погиб годовалый ребёнок. Польский лидер Анджей Дуда также заявил, что пока нет доказательств такого происшествия.

В пятницу Госпогранкомитет Беларуси получил официальное письмо польских властей о намерении польской стороны закрыть грузовое сообщение на железнодорожном пункте пропуска «Кузница». Белорусская сторона направила ответ с разъяснением текущей ситуации вблизи автодорожного пункта пропуска «Брузги». В воскресенье появилась информация, что власти Польши пока не приняли решение останавливать грузовое сообщение и предполагают, что этого не нужно будет делать.

Премьер-министр Польши в воскресенье заявил, что Польша рассматривает возможность закрыть границу с Беларусью.