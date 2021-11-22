Топ-10 фото в Instagram случчан за прошедшую неделю

Отдел новостей
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Посмотрите, чем занимались жители Слуцка и гости нашего города на прошедшей неделе, с 15 по 21 ноября. «Кур'ер» сделал подборку фотографий, которые пользователи сами выложили в Instagram.

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Публикация от 🍀🅐🅝🅝🅐02🍀 (@anna.deruzhinskaya)

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Публикация от Anzhelika Kononovich (@angel_kononovich)

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Публикация от Саня Вароба (@saniavaroba__88)

 

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Публикация от портреты Слуцк (@mark_sherp)

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Публикация от @horriblerussian

 

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Публикация от Nastya V. (@nastyakakastyaa)

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Публикация от Александр (@___gum__)

 

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Публикация от Владислав (@vlad_kuzmich_)

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Публикация от Viktoriya Malashko🎶 (@vik_torry_m)

 

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Публикация от Дмитрий Гришин (@grishindim)