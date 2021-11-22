Топ-10 фото в Instagram случчан за прошедшую неделю

Посмотрите, чем занимались жители Слуцка и гости нашего города на прошедшей неделе, с 15 по 21 ноября. «Кур'ер» сделал подборку фотографий, которые пользователи сами выложили в Instagram.

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