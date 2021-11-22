По прогнозу Белгидромета, днём во вторник, 23 ноября, в Слуцке пойдёт снег и ожидается слабый гололёд. К выходным опять потеплеет — температура поднимется до +5°C.

Синоптики обещают, что завтра в Слуцке пойдёт первый снег

Синоптики обещают, что завтра в Слуцке пойдёт первый снег
Прогноз по часам на 23 ноября