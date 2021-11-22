В понедельник, 22 ноября, коллеги торжественно поздравили с окончанием срочной службы пятерых солдат 1-го радиотехнического центра 2287-го отдельного радиотехнического батальона 8-й радиотехнической бригады. Радиотехнический центр размещается в Слуцком районе. На мероприятии побывал «Кур'ер».
Торжественные проводы
Уходящих в запас военнослужащих поблагодарили за службу и проводили торжественным маршем. Скоро они покинут часть и поедут в военкоматы, чтобы встать на воинский учёт.
«Кур'ер» спросил у троих военнослужащих, что им дала армия, как служилось и что ждёт на «гражданке». Интервью с солдатами читайте в ближайшем печатном номере «Кур'ера», который выйдет 25 ноября!