В понедельник, 22 ноября, коллеги торжественно поздравили с окончанием срочной службы пятерых солдат 1-го радиотехнического центра 2287-го отдельного радиотехнического батальона 8-й радиотехнической бригады. Радиотехнический центр размещается в Слуцком районе. На мероприятии побывал «Кур'ер».

Торжественные проводы

Уходящих в запас военнослужащих поблагодарили за службу и проводили торжественным маршем. Скоро они покинут часть и поедут в военкоматы, чтобы встать на воинский учёт.

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