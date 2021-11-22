Ещё летом в продажу поступили экспресс-тесты на антитела, которые за 15 минут могут показать, есть в организме иммунитет к COVID-19 или нет.

Новая разработка белорусских учёных — экспресс-тест на антиген («аналог» ПЦР-теста) — скоро поступит в аптеки. «Кур'ер» подготовил для читателей разъяснительный материал об экспресс-тестах на коронавирус, чтобы после прочтения каждый мог понимать, в чём различия этих тестов, как они работают, что показывают.

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Тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19

Экспресс-тесты на антитела и антиген, по утверждению их разработчиков и тестировщиков, показывают 97−100% точность.

Тест на антитела

Экспресс-тест SARS-CoV-2-IgМ/IgG используется для определения антител к коронавирусной инфекции, то есть иммунитета после заболевания. Анализ проводят по одной капле крови из пальца. Делается тест за 10−15 минут.

Важно знать, что антитела появляются не сразу, а через несколько дней, а то и недель после заражения.

Важно: тесты работают на всех штаммах коронавируса. Но они не дадут ответ, есть у привитого человека антитела или нет, потому что взаимодействуют с определённой частью коронавируса — N-белком.

В вакцине «Спутник V» используется S-белок. Поэтому для теста вакцинированных нужны другие реагенты. Сейчас идёт разработка таких экспресс-тестов для вакцинированных, но эти тест-системы ещё не зарегистрированы.

В аптеках Слуцка экспресс-тесты на антитела стоят в пределах 19,24−22,45 руб­ля.

Тест на антиген, или «ПЦР» на дому Экспресс-тест

SARS-CoV-2-Антиген предназначен для определения антигена вируса SARS-CoV-2 методом иммунохро­матографи­ческого анализа. Используется для определения коронавирусной инфекции в организме с первых дней появления симптомов ОРВИ.

Биоматериал берётся из носоглотки. Тест делается в течение 10−15 минут.

Антиген — это мельчайшая часть чужеродного для организма вещества, попавшая вместе с вирусом (антитела вырабатываются против таких антигенов).

Антиген вырабатывается сразу же, как только человек заразился COVID-19. То есть выжидать несколько суток, чтобы провести тест, не нужно: почувствовали симптомы болезни — и сразу же можно брать мазок. Антиген хорошо обнаруживается в первые семь дней, лучше всего — в первые три дня.

В тему. ПЦР-тесты будут делать только тем, кто находится в больнице

В Беларуси переходят на активное использование тестов на антиген к коронавирусу. Об этом сообщил Александр Тарасенко, главный санитарный врач страны.

По его словам, антиген-тесты значительно дешевле, чем ПЦР-тестирование, и результат они дают быстрее, т. е. лечение можно назначить более оперативно. К тому же использование экспресс-тестов поможет снизить нагрузку на лаборатории.

«Полностью отменять ПЦР-тестирование мы не намерены. Его будут проводить для больных, которые проходят лечение в стационаре, а также в случае, если антиген-тестов не окажется в наличии. Что касается экспресс-тестирования, то его будут делать всем, у кого есть признаки острых респираторных инфекций», — пояснил представитель Минздрава.

Как сделать тест на антитела

В набор входит всё необходимое, чтобы провести исследование на дому: тестовая кассета, две пипетки, флакон специального раствора, инструмент для прокалывания кожи, влажная салфетка и инструкция. Результат — за 10−15 минут.

Хорошо вымыть руки. Вскрыть упаковку и извлечь картридж.

Проколоть палец, взять капельку крови пипеткой и внести её в специальную лунку на основании картриджа.

В эту же лунку влить весь буферный раствор. Подождать 10−15 минут.

Оцениваем результат

Если отобразился только индикатор IgM, значит, с момента заражения прошло примерно 1−2 недели. Иммуноглобулины М исчезают примерно к 14−16 неделе.

Если одновременно отобразились IgM и IgG, значит, был контакт с вирусом, и иммунная система человека активно реализует иммунный ответ, это указывает на недавно перенесённую коронавирусную инфекцию.

Если определился только IgG, можно судить о факте перенесённой коронавирусной инфекции в прошлом — от 4 до 14 недель назад.

Индикаторы не отобразились. Это означает, что вы или не встречались с вирусом, или по прошествии времени после перенесённой инфекции антитела перестали циркулировать.

Важное уточнение: тест считается проведённым правильно только в том случае, если отобразился индикатор контро­ля — С.

Как сделать тест на антиген

Набор включает в себя все необходимые элементы: тестовую кассету, тампон для взятия образца, пробирку, буферный раствор, пипетку и инструкцию по применению. Результат — через 10−15 минут.

Вскрыть упаковку. Достать из индивидуальной упаковки тампон для взятия образца — гибкую палочку, которую нужно засунуть в нос на 2−2,5 см. В одной ноздре прокрутить палочку пять раз, повторить процедуру с другой ноздрёй.

В экстракционную пробирку перелить буферную жидкость и опустить в неё палочку с мазком. Принцип такой: нужно, чтобы коронавирус (если он есть в организме и оказался на тампоне) попал в буфер. Поболтали палочкой в пробирке — можно вынимать.

С помощью пипетки накапать три капли раствора из пробирки на тестовую кассе­ту и подождать результат 10 минут.

Оцениваем результат

Во-первых, должна появиться одна красная полоска напротив буквы С. Это контрольная линия, которая гарантирует, что тест в рабочем состоянии.

Появилась вторая? Она говорит о том, что человек в данный момент заражён коронавирусом. Если вторая линия так и не появилась, значит, человек здоров.

Для подготовки материала использованы пресс-релизы и материалы Министерства здравоохранения, Научно-исследовательской лаборатории Белорусской медицинской академии последипломного образования, Института биоорганической химии Академии наук Беларуси.