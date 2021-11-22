Бизнесмены предупредили правительство РФ: из-за миграционного кризиса в Беларуси могут произойти перебои с поставками товаров

Российский бизнес сообщает о перебоях с поставками из-за проблем с автоперевозками из Европы. Причина — миграционный кризис на границе Беларуси и ЕС. Бизнес попросил правительство РФ помочь решить проблемы. Об этом пишет «Коммерсант».

Издание ссылается на письмо консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) российскому правительству. В эту организацию входят в том числе такие компании, как Danone, Mars, Metro, PepsiCo, Sanofi, Coca-Cola, Unilever.

Реклама

В КСИИ заявляют про транспортный коллапс на контрольно-пропускном пункте «Бобровники», где образовалась многокилометровая пробка из грузовиков. Это грозит российским потребителям перебоями с поставками товаров, в том числе первой необходимости. Как сообщается, с задержками столкнулись крупные ритейлеры, а поставщики предупреждают о рисках роста цен. При этом один день простоя одного грузовика на КПП «Бобровники» обходится минимум в 500 евро.

Через границу ЕС и Беларуси проходит около 10% российского импорта в натуральном выражении, включая продовольственные и непродовольственные товары, в том числе первой необходимости, медизделия, сырьё, компоненты, упаковка и оборудование, утверждают в КСИИ. Более 90% поставок приходится на автомобильный транспорт.

В организации утверждают, что на альтернативных объездных маршрутах через Латвию или Литву также начали образовываться пробки, притом что в нормальных условиях проезд по этим путям увеличивает затраты минимум на 300 евро на одну машину.

Бизнес просит российское правительство помочь увеличить грузопотоки через границу России с Латвией.

В пресс-службе российского правительства заявили «Коммерсанту», что письмо пока не поступало. В Минтрансе и Минпромторге комментарии не предоставили.

В ТЕМУ. В понедельник, 22 ноября, исполняется 14 суток с тех пор, как на белорусско-польскую границу пришли тысячи мигрантов. Что там происходило все эти дни, читайте здесь. В пятницу и выходные заявления по поводу миграционного кризиса делали власти различных стран.