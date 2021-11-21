Кто и как может усыновить ребёнка в Беларуси. Что нужно знать потенциальным родителям

В 2020 году в Беларуси усыновили 344 ребенка, за прошедшие 9 месяцев 2021-го — 277 детей. 1prof. by узнал, какие документы понадобятся потенциальным родителям для усыновления и где они могут получить помощь психолога.
Корреспондент 1prof. by пообщалась с педагогом-психологом Национального центра усыновления (НЦУ) Министерства образования Ирины Поддубной. По мнению специалиста, к появлению ребенка в семье надо готовиться, особенно к усыновлению. Ответственность та же, что и при биологическом родительстве, а количество особенностей зашкаливает.
— Усыновление — это особый путь развития. Здорово, когда родители принимают чужого ребенка как родного. После оформления документов усыновитель и ребенок получают такие же права и обязанности, как и кровные родители и дети, — рассуждает Ирина Поддубная. — В нашей стране предусмотрена обязательная психологическая диагностика и подготовка кандидатов в усыновители. В прошлом году НЦУ подготовил новую программу подготовки — есть очная и дистанционная формы обучения.
Программы позволяют семейным парам определить, готовы ли они к роли родителя. Профессионалы делятся с усыновителями знаниями о детской психологии, развитии ребенка, влиянии прошлого опыта детей на психофизиологическое и эмоциональное развитие и поведение. На занятия потенциальных мам и пап обучают способам взаимодействия с сиротами.
— Это очень важно, ведь большинство малышей — травмированы. У некоторых есть такие психосоматические отклонения: энурезы, энкопрезы, тики, синдром навязчивых движений и другие, — отметили в НЦУ.
Кто может усыновить ребенка в Беларуси
Усыновителями в нашей стране могут стать постоянно проживающие в Беларуси лица, независимо от гражданства.
В соответствии с Кодексом о браке и семье, усыновителями могут быть дееспособные мужчина или женщина, за исключением:
- больных хроническим алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией;
- тех, кто по состоянию здоровья не может быть усыновителем;
- тех, кто лишен родительских прав;
- бывших усыновителей, если усыновление отменили вследствие ненадлежащего выполнения родителем обязанностей;
- отстраненных от обязанностей опекуна или попечителя за ненадлежащее выполнение возложенных обязанностей;
- имеющих судимость за умышленные преступления, а также осужденных за умышленные тяжкие или особо тяжкие преступления против человека;
- лиц, дети которых были признаны нуждающимися в государственной защите в связи с невыполнением или ненадлежащим выполнением своих обязанностей по воспитанию и содержанию детей;
- не имеющих на момент усыновления дохода, обеспечивающего усыновляемому ребенку прожиточный минимум;
- супругов, один из которых признан судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
- тех, кто не имеет постоянного места жительства, а также жилого помещения, отвечающего установленным санитарным и техническим требованиям.
Кандидаты в усыновители должны предоставить в управление по образованию по месту жительства следующие документы:
- паспорт;
- свидетельство о браке;
- медицинские справки о состоянии здоровья;
- справки с места работы о занимаемой должности и зарплате за предшествующий усыновлению год;
- документ, подтверждающий право пользования и право собственности на жилое помещение по месту жительства;
- документ об отсутствии судимости.
И если остальные документы получить не сложно, то с медицинской справкой придётся разбираться основательно.
Чтобы получить медицинское заключение о годности потенциального родителя в усыновители, надо получить заключения:
- дерматолога-венеролога;
- врача-психиатра;
- нарколога;
- фтизиатра;
- терапевта.
Потребуется сдать следующие анализы:
- кровь на реакцию Вассермана;
- общий анализ крови;
- анализ мочи.
Также необходимо сделать ЭКГ и флюорографию легких.
Затем участковый терапевт выдает на руки заключение. Справку надо обязательно заверить у заведующей поликлиникой.
Список детей находится в Республиканском банке данных об усыновлении (удочерении) детей, оставшихся без попечения родителей.
Гены решают или все-таки нет?
-Усыновители — обычные люди. Гарантий счастливой жизни после усыновления у них ровно столько, сколько и у биологических родителей после рождения детей. Пока будут разводы, отказы от детей, лишения родительских прав, будут и отмены усыновления, — считают в Национальном центре усыновления Министерства образования.
По словам специалистов, иногда усыновителям так и не удается стать настоящими родителями. Основные причины — завышенные требования к ребенку, ожидание благодарности за свое благодеяние, поиск в ребенке «генов» преступника и алкоголика, гуляки и распутницы, отсутствие в семье любви и высшей формы ее проявления — прощения и понимания.
— Бытующее убеждение «про гены» стараемся преодолевать любыми способами. Ведь у каждого из нас есть масса житейских примеров, когда генетика «не срабатывала». Плохая наследственность — самое распространенное, практически универсальное объяснение любым трудностям, возникающим во время воспитания ребенка, тем более — усыновленного. Ссылаясь на плохую наследственность, мы отталкиваем его от себя, отказываем ребенку в праве меняться. Но наследственность — это потенциал. И насколько этот потенциал как отрицательный, так и положительный реализуется, зависит от семьи, в которой ребенок растет. Самое главное — желание и умение работать, вера, ценности, способность любить и заботиться, — поделились психологи Национального центра усыновления.
В связи с этим маленькие дети наиболее востребованы для усыновления — ведь с ними адаптация и притирка проходят быстрее.
О том, сколько времени и каким образом проходит адаптация на пути построения новой семьи, можно прочитать здесь. Психологи предупреждают, что это период длится от 1 года до 3 лет и редко бывает безоблачным. Ключевое качество — гибкость. Это способность видеть разные варианты одной проблемы и уметь принимать другую точку зрения. Родители должны быть готовы учиться и меняться. Предыдущий родительский опыт не всегда сможет стать ориентиром в отношениях с приемным ребенком. Поведение ребенка может шокировать как усыновителей, так и окружающих. Важно знать историю ребенка, его предыдущий жизненный опыт, тогда будет понятно, почему он так поступил.
Главное — помнить, что все проблемы разрешимы, надо это понимать и ни в коем случае не опускать руки.