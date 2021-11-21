Кто и как может усыновить ребёнка в Беларуси. Что нужно знать потенциальным родителям

В 2020 году в Беларуси усыновили 344 ребенка, за прошедшие 9 месяцев 2021-го — 277 детей. 1prof. by узнал, какие документы понадобятся потенциальным родителям для усыновления и где они могут получить помощь психолога.

Корреспондент 1prof. by пообщалась с педагогом-психологом Национального центра усыновления (НЦУ) Министерства образования Ирины Поддубной. По мнению специалиста, к появлению ребенка в семье надо готовиться, особенно к усыновлению. Ответственность та же, что и при биологическом родительстве, а количество особенностей зашкаливает.

— Усыновление — это особый путь развития. Здорово, когда родители принимают чужого ребенка как родного. После оформления документов усыновитель и ребенок получают такие же права и обязанности, как и кровные родители и дети, — рассуждает Ирина Поддубная. — В нашей стране предусмотрена обязательная психологическая диагностика и подготовка кандидатов в усыновители. В прошлом году НЦУ подготовил новую программу подготовки — есть очная и дистанционная формы обучения.

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Программы позволяют семейным парам определить, готовы ли они к роли родителя. Профессионалы делятся с усыновителями знаниями о детской психологии, развитии ребенка, влиянии прошлого опыта детей на психофизиологическое и эмоциональное развитие и поведение. На занятия потенциальных мам и пап обучают способам взаимодействия с сиротами.

— Это очень важно, ведь большинство малышей — травмированы. У некоторых есть такие психосоматические отклонения: энурезы, энкопрезы, тики, синдром навязчивых движений и другие, — отметили в НЦУ.

Кто может усыновить ребенка в Беларуси

Усыновителями в нашей стране могут стать постоянно проживающие в Беларуси лица, независимо от гражданства.

В соответствии с Кодексом о браке и семье, усыновителями могут быть дееспособные мужчина или женщина, за исключением:

больных хроническим алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией;

тех, кто по состоянию здоровья не может быть усыновителем;

тех, кто лишен родительских прав;

бывших усыновителей, если усыновление отменили вследствие ненадлежащего выполнения родителем обязанностей;

отстраненных от обязанностей опекуна или попечителя за ненадлежащее выполнение возложенных обязанностей;

имеющих судимость за умышленные преступления, а также осужденных за умышленные тяжкие или особо тяжкие преступления против человека;

лиц, дети которых были признаны нуждающимися в государственной защите в связи с невыполнением или ненадлежащим выполнением своих обязанностей по воспитанию и содержанию детей;

не имеющих на момент усыновления дохода, обеспечивающего усыновляемому ребенку прожиточный минимум;

супругов, один из которых признан судом недееспособным или ограниченно дееспособным;

тех, кто не имеет постоянного места жительства, а также жилого помещения, отвечающего установленным санитарным и техническим требованиям.

Кандидаты в усыновители должны предоставить в управление по образованию по месту жительства следующие документы:

паспорт;

свидетельство о браке;

медицинские справки о состоянии здоровья;

справки с места работы о занимаемой должности и зарплате за предшествующий усыновлению год;

документ, подтверждающий право пользования и право собственности на жилое помещение по месту жительства;

документ об отсутствии судимости.

И если остальные документы получить не сложно, то с медицинской справкой придётся разбираться основательно.

Чтобы получить медицинское заключение о годности потенциального родителя в усыновители, надо получить заключения:

дерматолога-венеролога;

врача-психиатра;

нарколога;

фтизиатра;

терапевта.

Потребуется сдать следующие анализы:

кровь на реакцию Вассермана;

общий анализ крови;

анализ мочи.

Также необходимо сделать ЭКГ и флюорографию легких.

Затем участковый терапевт выдает на руки заключение. Справку надо обязательно заверить у заведующей поликлиникой.

Список детей находится в Республиканском банке данных об усыновлении (удочерении) детей, оставшихся без попечения родителей.

Гены решают или все-таки нет?

-Усыновители — обычные люди. Гарантий счастливой жизни после усыновления у них ровно столько, сколько и у биологических родителей после рождения детей. Пока будут разводы, отказы от детей, лишения родительских прав, будут и отмены усыновления, — считают в Национальном центре усыновления Министерства образования.

По словам специалистов, иногда усыновителям так и не удается стать настоящими родителями. Основные причины — завышенные требования к ребенку, ожидание благодарности за свое благодеяние, поиск в ребенке «генов» преступника и алкоголика, гуляки и распутницы, отсутствие в семье любви и высшей формы ее проявления — прощения и понимания.

— Бытующее убеждение «про гены» стараемся преодолевать любыми способами. Ведь у каждого из нас есть масса житейских примеров, когда генетика «не срабатывала». Плохая наследственность — самое распространенное, практически универсальное объяснение любым трудностям, возникающим во время воспитания ребенка, тем более — усыновленного. Ссылаясь на плохую наследственность, мы отталкиваем его от себя, отказываем ребенку в праве меняться. Но наследственность — это потенциал. И насколько этот потенциал как отрицательный, так и положительный реализуется, зависит от семьи, в которой ребенок растет. Самое главное — желание и умение работать, вера, ценности, способность любить и заботиться, — поделились психологи Национального центра усыновления.

В связи с этим маленькие дети наиболее востребованы для усыновления — ведь с ними адаптация и притирка проходят быстрее.

О том, сколько времени и каким образом проходит адаптация на пути построения новой семьи, можно прочитать здесь. Психологи предупреждают, что это период длится от 1 года до 3 лет и редко бывает безоблачным. Ключевое качество — гибкость. Это способность видеть разные варианты одной проблемы и уметь принимать другую точку зрения. Родители должны быть готовы учиться и меняться. Предыдущий родительский опыт не всегда сможет стать ориентиром в отношениях с приемным ребенком. Поведение ребенка может шокировать как усыновителей, так и окружающих. Важно знать историю ребенка, его предыдущий жизненный опыт, тогда будет понятно, почему он так поступил.

Главное — помнить, что все проблемы разрешимы, надо это понимать и ни в коем случае не опускать руки.