Герой труда, священная корова, Drama Queen… Топ-11 типов токсичных коллег (и почему они себя так ведут)

Многие из нас проводят со своими коллегами больше времени, чем с близкими, партнёрами и даже с детьми. Так что атмосфера на рабочем месте может влиять на нашу жизнь сильнее, чем «погода в доме», пишет «Нож». Как быть, если эта атмосфера сильно страдает из-за токсичного поведения сотрудников? Клинический психолог и писательница Маша Пушкина — об 11 самых распространенных типах вредных коллег и способах их нейтрализации.

1. Герой труда

Героя труда часто ставят другим в пример. Ведь это реально существующий «идеальный сотрудник»: приходит на работу раньше всех и задерживается допоздна, на связи 24/7, без праздников и выходных — горит, живёт и дышит делом компании.

При этом он совсем не жалуется, а если и жалуется, то с явным оттенком гордости: «Да, я не спал три дня, зато вовремя сдал отчёт!», «Да, я четыре года не был в отпуске, потому что не могу себе позволить так неэффективно тратить время».

Опознать героя можно не только по горящим глазам, но и по неважному внешнему виду: когда столько дел, не до сна или отглаживания рубашек. Таких энтузиастов много в помогающих профессиях и общественных организациях.

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Чем опасен. Герой предъявляет завышенные требования не только к самому себе, но и к каждому в своей команде. Если вы не готовы вкалывать наравне с ним или хотя бы стремиться к этому, вас будут окатывать презрением и осыпать ехидными ремарками.

Если герой труда — ваш руководитель, он постарается выжить из команды любого «недостаточно трудолюбивого» или, по крайней мере, никогда его не повысит. Сотрудники с активной личной жизнью, хобби и особенно с маленькими детьми рискуют попасть в немилость.

С героем приходится не просто вкалывать, но и разделять его специфическую личную философию. Обычно это что-то из серии «не замучился — не поработал», «фиксированные рабочие часы — для лентяев».

Для своей организации герои опасны тем, что культивируют нездоровую атмосферу вечных авралов и необходимости трудовых подвигов, которая приводит к выгоранию и нервным срывам.

Почему так себя ведёт. Причина на поверхности: у героя труда в жизни нет ничего более значимого. Он работает постоянно просто потому, что у него практически нет других дел. Даже если у него есть семья, то видит он её чуть чаще, чем по праздникам.

Если копнуть глубже, мы увидим человека либо с огромными амбициями, либо с непомерным чувством долга. Первый вид трудоголиков стремится стать лучшим в своей сфере. Второй чрезмерно старается быть правильным, хорошим и полезным человеком.

Как нейтрализовать. Если вы не готовы пахать наравне с героем труда, его симпатии можно завоевать уважением к его подвигам. Он, скорее всего, действительно отличный спец. А ещё герой может стать прекрасным учителем для начинающего: ему нравится делиться знаниями и чувствовать себя значимым — но обозначать границы допустимого всё равно придется. Если вы достойно трудитесь в офисные часы, герой наверняка простит вам такую слабость, как отключение рабочего телефона по ночам и выходным.

2. Человек в футляре

Помните чеховского персонажа Беликова, который вечно причитал: «Как бы чего не вышло». В реальной жизни такой типаж встречается не так уж редко.

Это человек, который, кажется, больше всего на свете любит запрещать и ограничивать. Правила и нормы для него по умолчанию значат больше, чем живые люди.

Человека в футляре можно встретить в юридическом или финансовом отделе. Среди таблиц и отчетов он чувствует себя как рыба в воде. Но вмешательство в этот порядок человеческого фактора — эмоций, неточностей, ошибок — может серьёзно вывести его из равновесия.

Чем опасен. Такой человек из-за своего занудства — главный кайфолом в неформальной компании. А в рабочей среде он рубит на корню любые слишком смелые и рискованные, с его консервативной точки зрения, начинания. Он измучает вас дотошными требованиями к отчетности и не простит ни одного неаккуратно оформленного чека.

Почему так себя ведёт. Человек в футляре — не просто ответственный, педантичный и консервативный. Он ещё и очень тревожный. Запрещает, ограничивает и перестраховывается он из боязни, что действительно что-то пойдёт не так — и у организации (а значит, и у него самого) будут проблемы.

Этот страх в какой-то степени адекватен, ведь легкомысленному человеку не поручили бы работу с финансами. Но тревога может быть очень сильно преувеличенной, из-за чего под запрет может попасть что угодно — просто на всякий случай.

Как нейтрализовать. Наверное, самая простая стратегия — вежливо выслушать его мнение, возможно, даже согласиться с ним на словах — и сделать по-своему. Или поискать в организации других сторонников ваших идей. Играть на территории человека в футляре бесполезно: ваше сопротивление его требованиям только укрепит его во мнении, что ваши затеи опасны и должны быть подавлены.

3. Злой шутник

Злой шутник считает себя компанейским и весёлым парнем, но на деле его юмор ядовит. Он виртуозно умеет высмеять, унизить и обесценить — всё под прикрытием шуточек. В жертвы выбирает только тех, кого считает ниже себя — обычно молодых и неуверенных в себе сотрудников и в особенности девушек. Мужчины-шутники часто бывают мизогинами.

Чем опасны. Страдает от шутника не только жертва, но и атмосфера в коллективе в целом. При попустительстве начальства ему нередко удается расколоть сообщество на два лагеря: на тех, кто насмехается, и тех, кому от них достаётся.

Почему так себя ведёт. Даже если шутник — отец семейства с седыми висками, в душе он остается школяром. Как и многие задиры, он не слишком уверен в себе и нуждается в подкреплении самооценки за счёт постоянного самоутверждения в социальной иерархии.

Его логика примитивна, как у школьного хулигана: либо я унижаю, либо меня. «Опуская» кого-то, он чувствует себя круче и сильнее. А поскольку делает это он это как бы не всерьёз, то ничем не рискует.

Как нейтрализовать. В идеале весь коллектив не должен поощрять подобное поведение. Ведь без громкого (или молчаливого) одобрения зрителями его проделок шутник теряет свою главную мотивацию.

Подружиться с ним можно, если вы покажете, что считаете его остроумным и готовы слушать его байки (но при этом непросто не участвовать в буллинге). Если вас сильно достают нападки юмориста, попробуйте заручиться поддержкой кого-то, с чьим мнением он считается.

А если ваша карьера не зависит от шутника, можно пойти на конфронтацию с ним. Больше всего он боится того же, что проделывает сам, — публичного унижения. Если вам удастся сильно задеть его, скорее всего, он сделает вывод, что с вами лучше не связываться.

4. Инфантил

Инфантильные сотрудники безынициативны и навязчивы. Они ищут в офисе статусного покровителя и в любых непонятных ситуациях прячутся за его/её мощную спину — как будто «усыновляются» к более опытным коллегам, незаметно перекладывая на них часть своей ответственности. Иногда они злоупотребляют своей внешней привлекательностью, чтобы мотивировать других делать работу за них.

Чем опасны. Главное оружие инфантильного человека — простая манипуляция: разруливая его/её казусы, вы чувствуете себя круче и умнее. Так незаметно вы берете на себя дополнительную ответственность. И если вы однажды попытаетесь её с себя скинуть, вас уже будут не превозносить, а виноватить: ведь он/она на вас так понадеялся, а вы подвели!

Кроме того, инфантилы образуют суперлояльную свиту формальных и неформальных лидеров и поддакивают всем их решениям или «кусают» тех, кто лидером недоволен.

Почему так себя ведёт. Инфантильные люди, скорее всего, были воспитаны гиперопекающими или авторитарными родителями. Они не ощущают себя полноценными взрослыми и остро нуждаются в покровителях, которые бы заменили им всезнающую маму. В серьёзном деловом обществе они испытывают растерянность. Но как только находится старший человек, на которого можно спроецировать образ родителя, смелеют вплоть до того, что могут сесть на шею.

Как нейтрализовать. Если инфантил молод и неглуп, велики шансы, что он/она все-таки повзрослеет. Не мешайте этому, то есть не решайте задачи за него/неё. Здесь отлично действует принцип «дать удочку, а не готовую рыбу», то есть показать 1−2 раза, как что нужно делать, и устраниться.

Если же инфантильный коллега выбрал вас своим покровителем, не обольщайтесь: это не искренняя дружба, а использование ваших ресурсов, пока они у вас есть. Так что держите официальную дистанцию и не позволяйте лишнего.

5. Священная корова (или просто хороший человек)

Всем известно, что хороший человек — не профессия. Однако почти в каждой крупной организации есть люди, не выполняющие никаких особых функций, кроме того, что они чем-то дороги руководству. Не обязательно это пристроенные родственники. Чаще встречаются «ветераны», которые сделали массу полезного для компании… лет 20 назад. И у лидеров просто не хватает духу с ними расстаться.

Чем опасны. В общении «священные коровы» могут быть какими угодно — как повезет. Но они явно не справляются со своими повседневными обязанностями. А это значит, что их работу регулярно приходится выполнять остальным, а также разгребать последствия их косяков. Их безделье нередко деморализует коллектив, ведь какой смысл стараться «за того парня»?

Как нейтрализовать. Как бы вас ни терзал праведный гнев, вряд ли вам удастся избавиться от этого коллеги (раз это ни у кого не получилось за предыдущие 20 лет). Прямая конфронтация повредит вам, а не ему. Скорее всего, придётся смириться с таким положением дел и стараться не оказываться со «священной коровой» в одной команде.

6. Drama Queen

Возможно, вам встречались люди, у которых вечно «всё сложно»: они балансируют между грандиозным успехами и эпичными провалами (с их слов), находясь при этом на грани нервного срыва.

Сначала вы им сопереживаете, а потом замечаете, что это их обычное состояние. На работе у таких людей всегда «дедлайн был вчера», а каждый второй клиент «труднейший в жизни».

Если такой человек возглавляет проект, то рутинный рабочий процесс превращается в остросюжетную драму: задачи возникают внезапно, решаются в последний момент, и всё это под эмоциональные восклицания главного актера.

Почему так себя ведёт. У каждого есть два способа мыслить: рациональный и эмоциональный, которые в норме более-менее сбалансированы. У королев и королей драмы эмоциональное всегда преобладает. Они впечатлительны и чувствительны и часто сначала реагируют, а потом подключают разум.

Чем опасны. Королевы драмы умеют создать в офисе атмосферу хаоса и нервного напряжения. Их преувеличенные эмоции заразительны: вы не заметите, как сами начнёте паниковать из-за дедлайнов и вполне рядовых задач.

Как нейтрализовать. Королева драмы не худшая коллега, если относиться к ней правильно. А именно — делить в уме каждую «катастрофу» на два (а то и на пять) и не заражаться бурлящими эмоциями. Старайтесь сохранять спокойствие и строго придерживаться фактов. Если вы сможете уравновесить эмоции рациональным и взвешенным мнением, королева драмы сбавит накал страстей и проникнется к вам уважением.

7. Сплетник

Какой бы напряженной ни была работа, сплетник всегда найдёт возможность поболтать на сторонние темы. Она/он всё знает (или думает, что знает) о семейных передрягах коллег, их личных взаимоотношениях, а новости внутренней кухни компании схватывает ещё на стадии первых слухов.

Почему так себя ведёт. Мотивация у сплетников бывает разной. Нередко это просто очень социальный, болтливый человек, которому скучно в рабочих рамках. Его трёп часто идет ему же во вред. Другим сплетникам неоднозначная информация о коллегах нужна, чтобы не чувствовать себя хуже других. Их успокаивает мысль, что у каждого есть свои грехи.

Самый опасный типаж целенаправленно собирает компромат, чтобы использовать его с выгодой для себя. Но это уже не сплетник в чистом виде — это интриган, о котором мы поговорим позже.

Чем опасен. Сплетник не просто расскажет лишнее тем, кому не стоило бы, да ещё и не вовремя, но и приукрасит слухи своими домыслами — так, что вы их не узнаете.

Как нейтрализовать. Не стоит откровенничать — ни о себе, ни о внутренних делах компании, ни о других коллегах. Хранить информацию в себе выше его/её сил, просто смиритесь с этим. В остальном это может быть прекрасный человек.

8. Манипулятор

В ответ на невинный вопрос манипулятор восклицает: «Как можно было об этом не знать, я не понимаю!» или «Могла бы и догадаться». А на критическое замечание, даже вежливое и объективное, отвечает плохо завуалированным наездом. Общение с таким человеком всегда оставляет неприятный осадок: вас накрывает ощущение вины, стыда, неловкости, хотя вы не сделали ничего предосудительного.

Манипулируют в той или иной мере практически все. Но у настоящих манипуляторов это главный способ коммуникации — и рабочей, и личной.

Почему так себя ведет. Причина манипуляций — неумение или нежелание говорить о своих намерениях и потребностях открыто. Скорее всего, голова такого человека забита токсичными стереотипами вроде «Если я признаю свою ошибку, значит, я лузер», «Просят о помощи только слабаки» или «Нужно быть лучшим из лучших либо вообще не соваться в бизнес». Манипулятор может специально мутить воду, чтобы сбить собеседника с толку или уйти от ответственности за свои ошибки. Женщины часто манипулируют из-за негласного запрета на проявление власти.

Чем опасны. Это, конечно, насильственное общение (а про ненасильственное можно почитать тут). Манипулятор ищет уязвимые места собеседника и бесцеремонно давит на них, чтобы сделать его более удобным. Для коллег, не отрастивших толстую броню, это довольно болезненно. А когда такой человек руководит коллективом, в офисе процветает дедовщина и разрастается теневая власть, основанная на негласных правилах и неформальных отношениях.

Как нейтрализовать. Для начала нужно научиться видеть манипуляции и отфильтровывать их, как шумовой фон. Прямая открытая коммуникация — ваше всё. Спокойно и нейтрально уточняйте кривые и завуалированные просьбы и упреки: «Что именно ты хочешь сказать? Какие ошибки я допустил и как именно их нужно исправить?»

Будьте правильным и честным занудой. На манипуляторов это действует отрезвляюще.

Говорить с манипулятором на его же языке стоит, только если вы сами не менее ловкий манипулятор, иначе он/она быстро положит вас на лопатки.

9. Человек с тяжелым характером

У вас третий день не работает нормально рабочая почта, но вы всё собираетесь с духом заглянуть к сисадмину. Вы уже знаете, что, прежде чем получить помощь, вам придется выслушать поток критики и издевок: «Я неделю назад рассказывал, как настраивать почту, ты, как всегда, прослушала?» или «Значит, за три дня ты никакой работой не озадачился»?

Чем опасны. В каждом коллективе есть люди, которых мало кто решится лишний раз побеспокоить. Они надменны, саркастичны и не упускают случая указать другим на их недостатки. Из-за этого работа может сильно стопориться, а чувствительные сотрудники теряют мотивацию.

Делать замечания таким коллегам иногда боится даже начальство: этот тип всегда сумеет огрызнуться так, что пожалеешь, что вообще с ним связался.

Почему так себя ведёт. Важно понимать, что у этого человека серьёзные проблемы с самооценкой. Она нуждается в ежедневной подпитке за счет унижения других. Возможно, причина в комплексе самозванца: человек не чувствует себя достаточно компетентным для своей должности. Или, наоборот, его эго и ощущение собственной значимости настолько раздуты, что его оскорбляет тупость коллег и их нежелание внимать его мудрости.

Как нейтрализовать. Держите в уме, что ваш вопрос для человека с трудным характером — это просто возможность выпендриться, ничего личного. Чётко придерживайтесь рабочих задач и не позволяйте сбить себя с толку: вежливо просите необходимое и не оправдывайтесь. Иногда такому персонажу можно подыграть: если вы изобразите простачка, пришедшего за помощью к «гуру», он будет польщён.

10. Интриган/ка

В отличие от человека с тяжёлым характером, интриган соблюдает правила приличия. К нему не подкопаться. Поверхностное обаяние и умение пустить пыль в глаза — его оружие. Он действует тоньше и глубже.

У каждого его шага есть скрытый прагматичный смысл: дружить с теми, кто у власти, или против того, кто ему мешает; блистать знаниями перед важными людьми; унижать тех, кто попал в немилость.

Чем опасен. Это человек расчётливый и неискренний, который легко вас подставит, если ему это покажется выгодным: например, украдет вашу идею и выдаст за свою или опозорит вас перед начальством.

Почему так себя ведёт. Потому что может. Интриганы эгоцентричны, не эмпатичны и настроены на жёсткую конкуренцию. Скорее всего, они не считают свои поступки чем-то плохим, «ведь это всего лишь бизнес».

Как нейтрализовать. Прежде всего, надо понимать, с кем вы имеете дело. Не стоит расслабляться, подставляться и тем более сближаться в надежде, что к друзьям он будет добрее.

11. Серийный харассер

Офисный харассер делит коллег на две категории: просто коллеги и привлекательные женщины. С первыми он общается совершенно нормально, они могут и не догадываться о его темной стороне. Женщинам же достается по полной.

Репертуар харассера варьируется от сальных шуточек до прямого принуждения к сексу. Некоторые из таких типов не пропустят ни одной юбки, а другие выбирают конкретную жертву и домогаются её без свидетелей.

Чем опасны. Начальство часто считает харассеров безобидными, а потому их проделки продолжаются годами.

Они отлично умеют выбирать максимально беззащитных жертв и не покушаются на кого-либо, наделённого силой и властью. Непрошенное внимание достаётся юным неопытным девушкам или тихим застенчивым женщинам, которые не смогут дать резкий отпор.

Харассеры чаще всего действуют серийно: жертв на каждом их месте работы обычно несколько, по очереди или даже одновременно.

Почему так себя ведёт. Причина не только в недостатке «добровольного» женского внимания (что сам харассер считает своим оправданием). Она глубже: такие люди не уважают женщин, не считают их полноценными личностями, которые имеют право на отказ. Сопротивление для них — это знак, что нужно надавить сильнее.

Как нейтрализовать. Вне зависимости от вашего пола — не молчите.

Настойчиво говорите о том, что вам такие шутки неприятны, темы — неинтересны. Если вас к чему-либо принуждают, жалуйтесь начальству. Если вы мужчина, никогда не поддерживайте подобные разговоры. Возможно, сексистские шутки кажутся вам весёлыми и безобидными, но своим поддакиванием вы даёте харассеру зеленый свет на реальное насилие.

Если в каком-то из описаний вы узнали себя — хорошая новость: у вас отлично развита самокритика! Задумайтесь, действительно ли ваша стратегия поведения помогает вам в карьере — или пора её изменить?