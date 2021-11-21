Погорельцам из агрогородка Кривичи выделят социальное жильё в Солигорске. Но они нуждаются в мебели и других вещах

Во вторник, 2 ноября, в аг. Кривичи по улице Юбилейной в считанные минуты сгорел жилой дом. Причина пожара пока не установлена. Владельцы дома почувствовали запах дыма и выбежали из помещения. А дальше как в кошмаре: всё нажитое имущество полыхало у них на глазах. По приезде РОЧС дом полностью сгорел, осталось пепелище и вопрос, как жить дальше. Семья из пяти человек осталась без крова, пишет «Шахтёр».

Мир не без добрых людей

Семье оказали помощь неравнодушные люди Солигорщины. Привозили тёплые вещи, продукты питания. Помогали и словом, и делом, подбадривая семью.

Владелица дома Наталья Корзун вместе с мужем ютятся у родственников в деревне Кривичи. Её сын с невесткой и малолетним ребёнком — гостят у друзей.

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В ближайшее время семье Корзун будет выделено социальное жильё — двухкомнатная квартира в Солигорске. Ведётся сбор документов.

Наталья и Михаил благодарят всех неравнодушных людей, которые поддержали в трудную жизненную минуту. И просят о помощи, ведь сгорела вся мебель. Необходимы кровать и диван, предметы первой необходимости.

Если вы хотите оказать поддержку семье, можете связаться по контактному телефону (8044) 750 34 89 (Наталья).