Происшествия на выходных: что случилось с подростком, которого сбила машина возле стоматологии в Слуцке

В субботу вечером очевидцы передали «Кур'еру», что возле стоматологической поликлиники подросток перебегал дорогу, и его сбила машина. Скорая забрала пострадавшего.

МЛЫН.BY со ссылкой на ГАИ Минской области сообщает, что подростку было 18 лет. Происшествие случилось около 17:05. Автомобилем «Мерседес Бенц» управлял 41-летний водитель, он не пропустил пешехода. В результате наезда пострадавший получил перелом костей левой голени и был госпитализирован.

Перевернулась машина возле Слуцка

В субботу утром житель Слуцка сообщил «Кур'еру», что между 11-м городком и деревней Ячево лежит перевёрнутая машина.

В Витебской области напали на пожилого мужчину и его сестру. Они в реанимации

Как рассказали в Следственном комитете, вечером 19 ноября в Шумилинском районе два парня 18-ти и 24-х лет пили спиртное. Потом они пошли к 63-летнему соседу, разбили окно, проникли в квартиру и стали требовать у хозяина деньги. Мужчине удалось выбежать на улицу, но его догнали и избили. Потом подозреваемые, по версии следствия, вернулись в квартиру и стали бить 60-летнюю сестру соседа. Когда женщина перестала сопротивляться, они забрали спиртное и ушли.

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Возбуждено уголовное дело по статье части 3 статьи 207 УК (разбой, совершенный с причинением тяжкого телесного повреждения). Интерфакс-Запад

В Минской области сильный ветер валил деревья. И были перебои с электричеством

В Минске насмерть сбили мужчину

В субботу МЧС зафиксировало, что в Минской области из-за сильного ветра упали три дерева. Пострадавших нет. Спасатели и сотрудники других служб распилили и убрали деревья. В течение суток были перебои с электричеством в 73-х населённых пунктах области. На утро воскресенья электроснабжение полностью восстановлено.

На улице Янки Лучины в Минске в субботу примерно в 23.30 21-летний водитель «Фольксвагена» сбил 57-летнего мужчину. Тот переходил улицу по пешеходному переходу, светофор на котором мигал жёлтым. Мужчина умер на месте. БелТА

Люди погибли на пожарах в субботу