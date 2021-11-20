ФК «Слуцк» разгромил «Рух» со счётом 3:0 и остался в высшей лиге

В субботу, 20 ноября, в рамках 29-го тура чемпионата Беларуси 2021 года ФК «Слуцк» встречался дома с брестским «Рухом». Матч закончился разгромной победой случчан со счётом 3:0. Игра прошла на стадионе «Городской» (Слуцк).

В первом тайме футболисты «Слуцка» открыли счёт на 40-ой минуте матча. С фланговой передачи голом отличился полузащитник случчан Алексей Бутаревич. Больше забитых голов в первом тайме не было. К перерыву «Слуцк» вёл 1:0.

Во втором тайме случчане удвоили преимущество на 53-ей минуте матча. Голом отличился полузащитник случчан Дмитрий Сасин с передачи Стефена Альфреда. На 72-ой минуте матча случчане довели счёт до разгромного. В этот раз ворота соперников поразил форвард команды Стефен Альфред — 3:0. Больше забитых голов в матче не было.

Таким образом, после финального свистка, ФК «Слуцк» разгромил своего соперника со счётом 3:0 и оставил за собой право на участие в высшей лиге в сезоне-2022.

Следующий тур ФК «Слуцк» пропускает из-за снявшегося с чемпионата речицкого «Спутника».