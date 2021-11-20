Сколько умрёт, сколько заразится? Как прогнозировали развитие коронавируса и почему предсказания не сбылись

Коронавирус SARS-CoV-2 останется с нами надолго, если не навсегда. Такого мнения придерживаются многие эксперты, и менять его они пока не планируют, пишет Onliner.

Вспышка нового заболевания произошла в декабре 2019-го в китайском городе Ухань, однако считается, что первый заболевший появился немногим ранее — 17 ноября того же года. С этой датой также не всё очевидно, поскольку речь идёт о предположительно первом диагностированном случае, а какой промежуток времени к тому моменту болезнь уже циркулировала, наверняка неизвестно.

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Исследователи, проанализировав доступные им сведения, в том числе данные молекулярного анализа образцов, выдвинули гипотезу, что до 4 ноября 2019 года в Китае не было зараженных SARS-CoV-2. По состоянию на 1 декабря заболевших было девять человек — опять же с диагностированным заражением, а первая госпитализация с очевидными симптомами случилась в середине первого зимнего месяца. Одновременно не исключается, что болезнь циркулировала в течение осени, однако не стала причиной возникновения пандемии. Были также созданы компьютерные модели распространения коронавируса (в основу легла информация, доступная ученым к весне 2021 года). Согласно полученным данным, пандемия могла развиться лишь в трети случаев, а в 70,3% коронавирус заражал незначительное количество людей и погибал естественным образом. Развитие пандемии, в свою очередь, стало возможным, вероятно, из-за появления оригинального штамма на обширной территории, а также его распространения в городах, где плотность населения особенно высока. Это также указывает на то, что человечество постоянно бомбардируют новые патогены.

Кроме того, эксперты озвучили мнение, согласно которому системы здравоохранения многих стран, видимо, готовы противостоять совсем агрессивным вирусам, упуская из внимания высокотрансмиссивные «середнячки» (уровня SARS-CoV-2) с умеренным уровнем смертности. Оказывается, они вполне могут устроить серьёзные проблемы.

Прогнозы можно условно разделить на три категории: «всё будет очень плохо», «волноваться нечего» и «взвешенные». Первые две категории проще обсуждать, так как они отвечают ожиданиям частей общества, рассуждающих односторонне: либо «мы все умрём», либо «никакого коронавируса нет». Подобные прогнозы раскрывают дополнительные возможности для манипуляций. «Взвешенные» же базируются на научных изысканиях, из-за цифр и всяких процентилей они скучны для широкой аудитории. Но именно такие чаще оказываются приближенными к реальности.

«Вирус уйдёт за пару месяцев»

Ещё в марте 2020 года Илон Маск, которого в американской прессе иногда называют «самым глупым умным парнем в США», спрогнозировал конец пандемии: мол, к концу апреля все поправятся, новых заболевших не будет и Америка заживет как прежде.

Не сложилось, так как к назначенному бизнесменом сроку в стране регистрировали 20 тыс. новых случаев. Впрочем, это не помешало Маску выступить с новым заявлением: надо бы, мол, расслабиться и сворачиваться с этим вашим социальным дистанцированием. «Верните людям свободу!» — писал Илон Маск в Twitter.

Тогда, кстати, было модно кивать в сторону Швеции, которая отказалась от локдаунов и закрытия страны. Это привело к неоднозначному результату: среди стран-соседей Швеция лидировала по количеству смертей на 100 тыс. населения, однако показатели были всё равно заметно ниже, чем в странах Европы с полным локдауном.

Аналогичной риторики придерживался и Дональд Трамп, точку зрения которого поддерживал Илон Маск. В апреле тогдашний американский президент считал, что пик пройден. В этом он сильно заблуждался, и первая волна, самая «низкая» из всех, ещё только набирала силу.

Этих двоих объединяет то, что о коронавирусе и пандемии они знали только понаслышке — тогда даже медики не торопились с планами на обозримое будущее. Создается впечатление, что чаще всего прогнозы с крайностями озвучивали люди, в реальности далекие от медицины и понимания того, как это работает.

«Медицинская система схлопнется»

В мае 2020 года американский же сенатор со ссылкой на исследования предположил, что медицинская система захлебнется. Согласно его прогнозам, только в Нью-Йорке через месяц потребуется более 40 тыс. коек в отделениях интенсивной терапии, а также 140 тыс. мест для госпитализированных граждан.

На деле всё оказалось не так плохо: по итогам мая в интенсивную терапию попали менее 5 тыс. человек, госпитализировали менее 19 тыс. Хорошо, когда прогнозы не сбываются.

Эксперты разные бывают

Может показаться, что учёные оказались точнее. Не совсем так, и тому есть объяснение. Предсказать развитие пандемии на первых этапах чрезвычайно сложно из-за недостатка информации. Да, если взять сценарий постапокалиптических кино или игр, всё очевидно. В реальности же переменных куда больше, а взаимодействуют они сложнее. Аналитики из Кембриджа решили проверить, насколько точными окажутся прогнозы учёных касательно коронавируса, собрав их мнения в апреле 2020 года. Также им предложили самим определить вероятность осуществления собственных прогнозов. Например, это могло звучать так: «Я на 75% уверен, что количество заражённых составит от 300 тыс. до 700 тыс.». Аналогично было предложено озвучить прогнозы и «неэкспертам» (к таковым относили людей, владеющих необходимым инструментарием, но без специализации, требуемой для описания сценариев развития пандемий).

Затем исследователи подождали до осени и проверили озвученные утверждения. Однако прежде выяснилось, что в экспертной группе только 44% опрошенных указали на вероятность исполнения прогноза выше 75%. В неэкспертной группе показатель и вовсе оказался на уровне 12—16%.

Озвученные в экспертной группе цифры оказались ближе к реальности, чем в группе из «неэкспертов». Однако точность при этом всё равно была ниже, чем ожидали исследователи. Появилось несколько выводов: точность на ранних этапах заметно страдает, а эксперты бывают разными. То есть от человека, который владеет знаниями в области, например, статистики и математического анализа, могут быть получены неверные цифры (и, скорее всего, именно так и произойдёт).

А теперь к результатам исследования

Участников попросили спрогнозировать, сколько граждан их страны будут заражены и умрут до конца 2020 года. Также им предложили указать уровень смертности в их стране и во всём мире. Результаты озвучены на примере Великобритании.

По состоянию на 31 декабря 2020 года официальное количество умерших от ковида составило 75 346 человек. В экспертной группе называли цифру в 30 тыс., в неэкспертной — 25 тыс. Что касается смертности, эксперты оценивали её на уровне 9,5 человека на каждую тысячу населения в Великобритании и 10 на тысячу в мире, неэксперты — 40 и 50 соответственно. В реальности показатели оказались такими: 4,55 в мире и 11,8 в Великобритании.

Сколько умрёт, сколько заразится?

В июле 2020 года группа учёных из MIT совместно с Кембриджским университетом озвучила прогнозы о количестве фатальных случаев и случаев заражения в марте 2021 года. На основании этих данных можно оценить, насколько точными могут оказаться подобные прогнозы. Ожидалось, что количество зарегистрированных случаев к тому моменту составит 294 млн, умрёт 2,01 тыс. человек.

Теперь обратимся к статистике Университета Джонса Хопкинса, который собирает данные из официальных источников. По состоянию на 1 марта 2021 в мире было зарегистрировано почти 115 млн заражений и 2,672 млн смертей. Таким образом, математическая модель была относительно далека от реальности в обоих случаях.

Здесь нужно отметить, что прогноз строился исходя из гипотезы, согласно которой официальная статистика занижает показатели, так как учитываются не все случаи, а иногда цифрами манипулируют. Однако сравнение с реальными данными в итоге опровергло данную теорию как минимум в отношении смертей.

Institute for Health Metrics and Evaluation также озвучил прогнозы, в том числе худший вариант. В сентябре 2020 года там предположили, что при сохранении существующих темпов к январю 2021 года в мире будет насчитываться 2,5 млн смертей или 1,8 млн, если люди будут хотя бы носить маски. Правда, для эффекта необходимо, чтобы 95% популяции надели эти «аксессуары» современного мира. В худшем сценарии (когда нет ограничений) умрет в общей сложности 3,3 млн.

И вновь сверяем данные со статистикой Университета Джонса Хопкинса: на конец января в мире от ковида умерло 2,3 млн человек. Прогноз оказался точнее. Почему? Появилось больше данных, которыми можно оперировать.

Теперь в Institute for Health Metrics and Evaluation подсчитали, что в конце февраля 2022 года в мире умрёт 7,3 млн человек в худшем сценарии, 6,2 млн при сохранении текущей динамики и 5,9 млн при использовании базовых средств защиты. Остаётся дождаться февраля и сверить данные.

Коллективный иммунитет — когда? Возможно, никогда

Наверное, самый важный компонент борьбы с пандемией — тот самый коллективный иммунитет, о котором твердят почти с самого начала. Считается, что эффект от него наступит, когда будет привито 70% населения, а если привить 80%, то остальные меры можно значительно ослабить. Правда, возникает вопрос, когда именно была сделана прививка: в общей статистике она учтена, а эффект мог уже «рассосаться». Технически привит, а в реальности, вероятно, уязвим. Это насущная проблема стран с низкими темпами вакцинации — здесь охватить заветные 70—80% практически невозможно.

Корректировку внёс и дельта-штамм, после которого границу появления коллективного иммунитета иногда сдвигают на 90% привитых. Более того, штамм или линия коронавируса, которая сохраняет способность передачи от привитых, нивелирует понятие «коллективного иммунитета» — тогда уже необходима вакцина, блокирующая эту способность заразы. Либо требуется тотальная вакцинация за очень короткий промежуток времени.

Впрочем, достижение уровня коллективного иммунитета (это не совсем верный термин, однако он прижился) возможно и при более низком уровне вакцинации — например, при строгих ограничительных мерах, низкой плотности населения и так далее. Однако обычно говорят все же о 60—70% вакцинированных и выше.

С прошлогодними прогнозами все не так просто. Эксперты опасались давать точные цифры и даты по объяснённым выше причинам. В США, например, в декабре 2020 года надеялись оказаться на «начальной стадии» формирования коллективного иммунитета к апрелю 2021-го, а концу года «изменить ситуацию».

Что на деле? А на деле по состоянию на осень 2021 года в стране полностью привито чуть менее 60% населения (разброс от 41,2 до 74,2% в зависимости от штата). Если опираться на указанные цифры, выходит, что США только сейчас подобрались к зарождению коллективного иммунитета и расслабляться рано.

Простые подсчёты на «неэкспертном» уровне показывают, что при текущих темпах вакцинации достичь указанных показателей получится примерно в 2024—2025 году. По состоянию на ноябрь 2021-го вакцинировано чуть более 41% всей популяции. Есть страны с очень высокими показателями (более 80%), и не всегда это связано с тем, что в них проживает мало людей.

Хуже всего (менее 20% привитых) ситуация обстоит в африканских государствах, а также в некоторых других регионах с напряжённым социально-экономическим статусом. В условной группе риска (менее 30%) находятся страны из разных частей света.

Реальность не прислушивается к прогнозам и математическим моделям

Ряд учёных (в том числе из Стэнфордского университета, Сиднейского университета, Северо-Западного университета и ряда других исследовательских учреждений) считает, что прогнозирование в ситуации с COVID-19 работает недостаточно эффективно: ковид стал причиной кризиса с непредсказуемыми последствиями.

Ситуацию, говорят они, необходимо использовать, чтобы закрыть проблемные места: доработать алгоритмы сбора, хранения и обработки информации, оперативно изменять модели по мере её поступления. Публикуемые отчеты необходимо проверять тщательнее: сейчас они часто изобилуют ошибками, неточностями и излишними допущениями, а затем транслируются прессой, политиками и обычной аудиторией. Но главное в борьбе с коронавирусом — всё же не прогнозы, а предпринимаемые действия.