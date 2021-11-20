Ежегодно 20 ноября отмечается международный праздник — Всемирный день ребёнка. В этот день «Кур'ер» рассказывает о моментах, которые важно не забыть молодым родителям, чтобы не усложнять жизнь ни себе, ни малышу.
Психологи утверждают, что для нормального развития детей нужно обнимать не менее четырёх раз в сутки. В любом возрасте ребёнок чувствует родительскую любовь и внимание.
«Эти два фактора невозможно заменить ничем при формировании личности», — обратили внимание читателей «Кур'ера» специалисты Слуцкого зонального центра гигиены и эпидемиологии. Они также остановились на базовых моментах, которые облегчат жизнь молодых родителей.
Как облегчить первые дни в роли родителей
После рождения ребёнка жизнь молодой семьи существенно меняется. Бывает, становится беспокойной и трудной, иногда просто невыносимой, но интересной.
Первые недели молодые папа и мама пребывают в лёгком шоке, и это нормально. Не бывает детей, которые с первых дней жизни спят, едят и ходят в туалет по часам.
Что сделать, чтобы облегчить уход за ребёнком:
- оборудовать удобное спальное место для ребёнка рядом со своей кроватью;
- поставить пеленальный столик с удобным покрытием (это может быть даже старое байковое одеяло);
- купить несколько бутылочек с сосками (разберитесь до родов, какие соски лучше купить, потом вам будет не до того);
- приобрести молокоотсос (в первые дни младенец может не справиться с количеством грудного молока, чтобы не случился застой, его нужно сцеживать);
- старайтесь отдыхать при первой возможности.
Это минимум, который позволит осуществлять уход за ребёнком без лишнего напряжения.
Общие советы психолога молодым родителям
Молодым родителям любят давать советы все: бабушки, соседи, опытные подруги. Воспринимайте их доброжелательно, но следуйте им выборочно. Это ваш ребёнок. Слушать нужно своего педиатра и других специалистов, с которыми вы работаете. Жизненный опыт одной матери не всегда помогает в трудных ситуациях другой.
- Распределите с мужем обязанности так, чтобы у мамы в первые полгода был хотя бы один час в сутки для себя.
- Старайтесь не погружаться в чувство беспокойства, иначе тревожность поневоле будет передаваться ребёнку, а это негативно отразится на его эмоциональном состоянии.
- Помните, что младенцы с первых месяцев жизни запоминают ваши действия, чтобы потом их повторить. Хорошо, если ваше состояние будет спокойным и уравновешенным.
- Сохраняйте спокойствие и проявляйте выдержку, когда ребёнок показывает свой характер: делает то, что нельзя, возбуждён или гиперактивен.
- Никогда не стоит соревноваться с другими детьми в развитии. Нужно уделять ребёнку внимание и развивать его в соответствии с возрастом.
- Не применяйте телесные наказания. Есть множество других методов, которые можно использовать, чтобы показать своё отношение к поступкам детей.
- Проявляйте любовь, хвалите малыша, это добавит ему уверенности в будущем.