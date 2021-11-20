Ежегодно 20 ноября отмечается международный праздник — Всемирный день ребёнка. В этот день «Кур'ер» рассказывает о моментах, которые важно не забыть молодым родителям, чтобы не усложнять жизнь ни себе, ни малышу.

Психологи утверждают, что для нормального развития детей нужно обнимать не менее четырёх раз в сутки. В любом возрасте ребёнок чувствует родительскую любовь и внимание.

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«Эти два фактора невозможно заменить ничем при формировании личности», — обратили внимание читателей «Кур'ера» специалисты Слуцкого зонального центра гигиены и эпидемиологии. Они также остановились на базовых моментах, которые облегчат жизнь молодых родителей.

Как облегчить первые дни в роли родителей

После рождения ребёнка жизнь молодой семьи существенно меняется. Бывает, становится беспокойной и трудной, иногда просто невыносимой, но интересной.

Первые недели молодые папа и мама пребывают в лёгком шоке, и это нормально. Не бывает детей, которые с первых дней жизни спят, едят и ходят в туалет по часам.

Что сделать, чтобы облегчить уход за ребёнком:

оборудовать удобное спальное место для ребёнка рядом со своей кроватью;

поставить пеленальный столик с удобным покрытием (это может быть даже старое байковое одеяло);

купить несколько бутылочек с сосками (разберитесь до родов, какие соски лучше купить, потом вам будет не до того);

приобрести молокоотсос (в первые дни младенец может не справиться с количеством грудного молока, чтобы не случился застой, его нужно сцеживать);

старайтесь отдыхать при первой возможности.

Это минимум, который позволит осуществлять уход за ребёнком без лишнего напряжения.

Общие советы психолога молодым родителям

Молодым родителям любят давать советы все: бабушки, соседи, опытные подруги. Воспринимайте их доброжелательно, но следуйте им выборочно. Это ваш ребёнок. Слушать нужно своего педиатра и других специалистов, с которыми вы работаете. Жизненный опыт одной матери не всегда помогает в трудных ситуациях другой.